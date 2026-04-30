Se Dificulta Intervención del Gobierno en Anexos, Asegura Reyes Mugüerza

Mayoría Opera Bajo Esquemas Privados, Argumenta

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de las manifestaciones vinculadas al centro de rehabilitación “Agua Viva”, donde exinternas denunciaron diversas violaciones a derechos humanos, el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció que existe un desafío importante en la supervisión y regulación de estos espacios, El funcionario, atribuyó la problemática a que la mayoría operan bajo esquemas privados y explicó que esta condición ha dificultado la intervención directa de las autoridades estatales, particularmente en los centros de atención a adicciones.

En este sentido, señaló que se trabaja de manera coordinada con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para fortalecer los protocolos sanitarios y de atención, así como para garantizar que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente e informen adecuadamente sobre la situación de las personas internadas.

Reyes Mugüerza indicó que, en el caso de los centros públicos de salud, se mantiene vigilancia permanente para asegurar que las y los usuarios reciban atención conforme a los estándares establecidos.

Respecto a las inconformidades expresadas en las manifestaciones, aseguró que el Gobierno del Estado dará seguimiento a cualquier queja o denuncia, con el objetivo de atender posibles irregularidades y mejorar las condiciones de operación.

Asimismo, informó que recientemente se realizó un censo estatal de centros de rehabilitación, identificando que la mayor concentración se encuentra en la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe y en el municipio de Fresnillo.

Como parte de las acciones implementadas, destacó que la semana pasada inició un operativo en algunos centros, principalmente en Guadalupe, enfocado en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas o cuya situación no estaba plenamente documentada.

Finalmente, el secretario afirmó que estos operativos continuarán en distintas regiones del estado para generar mayor orden, transparencia y certeza en el funcionamiento de los centros de rehabilitación.