Seis Investigaciones Abiertas Contra Policías de Vialidad: González Romo

Por uso Innecesario de Fuerza y “Mordidas”, Reconoce

Por Nallely de León Montellano

La Secretaría de la Función Pública tiene en curso seis investigaciones contra elementos de la Policía Vial en Zacatecas, a partir de denuncias ciudadanas, muchas de ellas difundidas en redes sociales. El titular, Ernesto González Romo, explicó que los casos se siguen de manera individual, aunque por norma no pueden hacerse públicos los detalles.

Aun así, sostuvo que sí hay seguimiento y actuación. Insistió en que los agentes pueden detener y sancionar, pero no usar la fuerza para aplicar el reglamento.

Sólo en escenarios de agresión pueden intervenir, y debe ser de forma proporcional. “No puede ser una batalla campal por una infracción”, dijo.

Entre los casos recientes, mencionó el de un joven durante la revisión de una motocicleta, donde hubo empujones. Los elementos involucrados ya fueron separados del cargo y enfrentan medidas cautelares.

Agregó que, dependiendo de la gravedad, algunos expedientes se quedan en asuntos internos y otros son atraídos por la Secretaría; varios podrían llegar al Tribunal de Justicia Administrativa en las próximas semanas.

También se investigan actos de corrupción, principalmente cobros indebidos. El funcionario reconoció que este tipo de prácticas suelen afectar más a personas en condiciones vulnerables. Confirmó que hay agentes procesados, aunque sin precisar cifra.

Como ejemplo, refirió un caso en la zona de la Alameda, en Guadalupe, donde un elemento fue grabado recibiendo dinero de automovilistas.

La evidencia se obtuvo mediante un usuario simulado y el expediente ya fue turnado al tribunal.

Sobre otro video difundido, en el que aparecen policías presuntamente consumiendo alcohol, informó que ya fueron identificados nueve servidores públicos.

Recordó que el caso sigue en análisis pericial para confirmar autenticidad y contexto, ya que eso definirá si ocurrió dentro o fuera del horario laboral.

Finalmente, señaló que se ha incrementado la capacitación a elementos de seguridad, lo que, dijo, también eleva su nivel de responsabilidad frente a posibles faltas.