Verónica Yvette Hernández Niega Cualquier Conflicto de Interés con Gobierno del Estado

Son Falsas las Versiones, Asegura la Flamante Auditora

Por Nallely de León Montellano

Con 28 votos a favor, la LXV legislatura designó a Verónica Yvette Hernández López de Lara, exsecretaria de Administración en el actual sexenio hasta apenas el pasado 15 de abril, como titular de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, cargo que desempeñará por siete años, del 23 de junio de 2026 al 23 de junio de 2033.

La elección se dio luego de que el Pleno aprobara por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia, que integró la terna final junto con Alejandro Nicolás González de Luna y Javier Alberto Díaz Martínez.

Más tarde, en sesión solemne, la nueva auditora rindió protesta. Tras su nombramiento, Hernández López de Lara destacó que se trata de un hecho inédito al convertirse en la primera mujer en encabezar el órgano fiscalizador en la entidad.

Dijo asumir el cargo con responsabilidad y con un compromiso directo hacia la ciudadanía. Sobre los señalamientos que han surgido en torno a la legal idad del proceso, sostuvo que la designación se realizó conforme a las facultades del Poder Legislativo y descartó cualquier irregularidad.

En la misma línea, negó que exista conflicto de interés y calificó como falsas las versiones que la ubican aún con funciones dentro del gobierno estatal al momento de su nombramiento.

En cuanto a su plan de trabajo, adelantó que prepara un nuevo modelo de fiscalización que buscará articularse con instancias como la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación.

Detalló que en los próximos días dará a conocer este programa, así como las decisiones relacionadas con la integración de su equipo. Respecto a la revisión de la cuenta pública 2025, señaló que ese proceso ya fue concluido por la administración anterior, por lo que no prevé intervenir en esa etapa.