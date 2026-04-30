Yo no Tengo Nada que ver con el Coyotaje: “Chuy” Padilla Estrada

“Programa de Acopio de Frijol se Diseñó mal”

Por Gabriel Rodríguez

Jesús “Chuy” Padilla Estrada, presidente de la Comisión del Campo en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado indicó “conocer bien el problema del acopio de frijol en Zacatecas”; luego indicó que “él no forma parte del coyotaje” del que sus detractores de diversos signos políticos, incluidos los de Morena, le acusan.

Padilla señaló, visiblemente molesto, que él sabe muy bien “de donde depende el programa de acopio del grano”, luego de que algunos de sus enemigos políticos, hubieran aludido a su presencia dentro del conflicto frijolero en la entidad como parte de la estructura del coyotaje, acorde con lo que diversas voces habrían señalado en su momento.

Padilla Estrada precisó conocer “lo mal que se hizo y se diseñó este programa de acopio, motivo por el cual hace días marchamos a la Ciudad de México para encabezar a mis presidentes municipales de la zona frijolera del norte del estado”.

Añadió que él partió al frente de una delegación de alcaldes de las localidades de Sombrerete, Juan Aldama, Miguel Auza y Sain Alto, entre otros, “quienes fuimos a la Ciudad de México a protestar por el esquema que nos habían dado para ese procedimiento”.

Dijo que, en lo particular, estuvo presente en esa marcha porque le interesaba lograr que “a nuestra gente, porque así era el esquema, se les abrieran las puertas”.

Precisó no saber “las causas por las cuales algunos de sus enemigos lo estarían acusando de coyotaje” solamente refirió que una persona, agricultor de oficio, sabe y conoce muy bien los problemas de la entidad en diversas áreas, incluido el cultivo de esa semilla.

“Eso no lo sé, realmente no lo sé”, en el entendido aproximado sobre de dónde procederían dichas quejas.

“Pero tengo presente, porque yo me debo a mis electores frijoleros de mi región porque fueron ellos quienes me dieron la oportunidad de estar aquí, en especial, los que proceden de Sombrerete y forman parte de mi distrito, lo mismo que en los casos de Miguel Auza, que es mi distrito, Sain Alto, que es mi distrito, Chalchihuites y Jiménez del Teúl, que también forman parte de mi distrito”.

Al entrevistado se le hizo la observación de que el diputado federal por el Partido Verde, Carlos Puente, habría señalado hace poco que “no se trata de dejar ni solos ni abandonados a los productores sino únicamente hacerles un llamado respetuoso a que no se conformen con el precio de garantía o con llenar sus costales ante gobierno estatal”, de lo cual dijo no saber nada.

Sin embargo, aseveró: “Nada más te digo que nosotros estamos atentos y yo en lo particular a la demanda de los frijoleros de mi distrito”.

De la misma manera se le planteó que otros de sus críticos le habrían señalado de que “al eliminarse el margen entre 16 y 40 pesos, en la misma medida se eliminarían los márgenes de ganancia de los coyotes y otros problemas, porque el coyotaje es el medio por el cual se ofrece la capacidad de ser seleccionado para que la gente lo compre dentro de esos mercados, en los cuales, por supuesto que hay consumo” a lo cual tampoco respondió.

Luego se le interrogó si él no podría incidir en la capacidad de acompañar a esos mismos frijoleros, que él dice representar, para llevarlos a un proceso de valor agregado, industrialización y comercialización del grano para vender su producto ante diversas empresas nacionales y extranjeras, pero ya no contestó.