El Parque Rodolfo Landeros Tendrá Sorpresas Para Celebrar el Día del Niño y la Niña

Hoy 30 de Abril

Pequeñas y pequeños de 3-11 años entran gratis.

Talleres ambientales, Refugio de Fauna Silvestre, Mini Ciudad y el Mundo de Cri-Cri esperan a las familias este 30 de abril.

También habrá algodones de azúcar, palomitas, juguetes y superhéroes.

Este 30 de abril, el Parque Rodolfo Landeros Gallegos abre sus puertas a un mundo de aventura, risas y descubrimientos para celebrar en grande el Día del Niño y la Niña. Cada rincón se llenará de sorpresas, juegos y experiencias pensadas para disfrutar en familia, en un ambiente donde la diversión no se detiene. Además, las niñas y niños de 3-11 años entran gratis.

El parque estará lleno de magia con algodones de azúcar, palomitas, juguetes y la visita de superhéroes y personajes que caminarán entre los asistentes, listos para regalar sonrisas, fotos y momentos inolvidables.

Uno de los espacios más emocionantes será la Mini Ciudad, donde las niñas y los niños podrán sentirse grandes por un día, recorrer calles, explorar edificios y vivir la experiencia de guiar a mamá y papá en una ciudad hecha a su medida.

Para quienes aman a los animales, la aventura continúa en el Aviario y el Refugio de Fauna Silvestre. Ahí podrán conocer de cerca a majestuosos leones, una impresionante tigresa de Bengala, pumas, águilas, venados, búhos y mapaches, aprendiendo sobre su cuidado y la importancia de protegerlos. Además, tendrán la oportunidad de alimentar a los venados, una experiencia que difícilmente olvidarán.

Y como todo gran festejo necesita un toque de fantasía, el Mundo de Cri-Cri abrirá sus puertas para reunir a chicos y grandes en un viaje lleno de música, imaginación y nostalgia junto a los entrañables personajes del Grillito Cantor.

Ese día será la oportunidad perfecta para salir, jugar, aprender y crear recuerdos que durarán toda la vida. El parque ya está listo, solo faltan ustedes.