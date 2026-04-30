Festeja Tere Jiménez a Niñas y Niños de Asientos y El Llano, con Entrega de Juguetes, Bolos y Muchas Sorpresas más

Con motivo del Día del Niño y la Niña, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, continúa llevando alegría y regalos a los municipios. En esta ocasión, más de dos mil niñas y niños de Asientos y El Llano recibieron juguetes y bolos con una sonrisa en el rostro.

“Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes festejando, les trajimos regalos y sonrisas para que sean muy felices. Agradecemos a sus papás y mamás por cuidarlos y darles mucho amor, para que los niños y las niñas salgan adelante”, les dijo la gobernadora durante el evento que se realizó en la velaria de Ciénega Grande, en el municipio de Asientos.

Asimismo, señaló que la niñez es uno de los sectores prioritarios para su gobierno, por lo que desde su administración se impulsan diversos proyectos que van desde la educación, con la construcción de infraestructura educativa y más becas, hasta el impulso al deporte y la creación de parques para el sano esparcimiento, entre otros.

Durante el festejo, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (Incytea) organizó dinámicas recreativas y de aprendizaje; además, se llevaron a cabo presentaciones y diversas sorpresas, con el fin de brindar diversión a las niñas y los niños de los municipios.

José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por la entrega de estos obsequios.

“No es tanto el regalo, sino que Tere Jiménez esté aquí con nosotros, con ese corazón y ese amor por los niños y por los municipios. Los queremos mucho, merecen respeto y vivir en un hogar con valores”, finalizó.

Durante el evento acompañaron a la gobernadora, Guadalupe Mendoza Medrano, diputada local; Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; Ana Claudia Morales Dueñas, directora general del Incytea; y Nereida Dueñas, presidenta del DIF Municipal de Asientos.