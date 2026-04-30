Impulsan Encuentro Nacional Para Avanzar Hacia un Sistema de Salud más Equitativo

Tere Jiménez Participa en Foro de la ONIESS

Este foro confirma que cuando dialogamos y sumamos voluntades gana la ciudadanía, pues la salud es muy importante: Tere Jiménez.

En el foro se consolidó una alianza para fortalecer la salud pública, con énfasis en prevención, calidad en la atención y coordinación entre estados.

Con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud en el país y avanzar hacia una atención más equitativa, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en el 1.er Foro Nacional de Salud de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social en México (ONIESS).

Este encuentro, organizado de manera conjunta por los estados de Aguascalientes y Chihuahua, reunió a especialistas y autoridades de distintas entidades para intercambiar experiencias, compartir prácticas exitosas y construir estrategias que permitan mejorar la atención médica en beneficio de la población.

Durante su intervención, Tere Jiménez subrayó que la coordinación entre estados es clave para fortalecer los servicios de salud y responder de manera más efectiva a los retos actuales. Destacó que espacios como este foro permiten aprender de modelos exitosos, como las acciones implementadas en Aguascalientes para el tratamiento de enfermedades renales o la estrategia contra el sarampión desarrollada en Chihuahua.

“Me alegra que estén presentes especialistas de varios estados de la República; gracias por su presencia, colaboración y por compartir experiencias. Este foro confirma que cuando dialogamos y sumamos voluntades, gana la ciudadanía, pues la salud es muy importante. Por eso aquí tenemos claro que debe ser eficiente y sostenida; buscamos prevenir enfermedades y fortalecer los servicios públicos. Desde aquí les reitero: sigamos trabajando con calidez y servicio humano. Bienvenidos todos”, expresó la gobernadora.

En ese sentido, Heriberto Miranda Pérez, director general de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y vicepresidente de Servicios Médicos de la ONIESS, destacó que este tipo de encuentros permiten generar soluciones innovadoras y avanzar hacia sistemas de salud más eficientes y equitativos.

Por su parte, el secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán, reafirmó el compromiso del estado con la construcción de políticas públicas centradas en la prevención y el acceso universal a los servicios médicos.

“Aguascalientes impulsa un modelo de salud que garantiza atención para todas y todos, con estrategias enfocadas en la prevención y la calidad de los servicios”, señaló.

Finalmente, Mario Alberto Álvarez Michaus, presidente de la ONIESS y director general del ISSSSPEA, resaltó que este foro se consolida como una plataforma estratégica para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas que impacten de manera positiva en la vida de la población.

“Este encuentro representa una oportunidad clave para compartir conocimientos, experiencia y mejores prácticas que impacten de manera positiva. La ONIESS tiene la misión de impulsar acciones conjuntas; en Aguascalientes, en el gobierno de Tere Jiménez, tenemos constantes mejoras en procesos y reformas a las leyes para garantizar un ingreso digno”, concluyó.

El encuentro finalizó con el compromiso de fortalecer la coordinación entre entidades y continuar impulsando acciones conjuntas que permitan construir un sistema de salud más eficiente, equitativo y cercano a la ciudadanía.

En el evento que se realizó en el Auditorio Gerónimo Aguayo Leytte del Hospital Miguel Hidalgo también estuvieron presentes Roy Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud Pública del H. Congreso del Estado; y Francisco Javier Magos Vázquez, director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.