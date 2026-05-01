Anuncia Antorcha Campesina Concurso Estatal de Voces

Se Celebrará Este Sábado en la Casa de Cultura

Por Nallely de León Montellano

El Movimiento Antorchista en Zacatecas anunció la realización del primer Concurso Estatal de Voces, programado para el próximo 2 de mayo en la Casa de Cultura, como parte de una serie de actividades culturales que buscan llevar este tipo de expresiones a distintos municipios del estado.

Durante la presentación, el dirigente estatal, Osvaldo Ávila, acompañado por el responsable de la Comisión Cultural, Martín Cordero, explicó que esta iniciativa forma parte de una “cruzada cultural” que ya ha tenido presencia en lugares como Valparaíso y la capital, y que continuará con una gira por municipios como Pinos, Loreto, Guadalupe y Fresnillo.

De acuerdo con los organizadores, el concurso reunirá a alrededor de 30 participantes de distintas edades, quienes serán evaluados por un jurado con experiencia nacional, encabezado por la cantante Beatriz Prisiliano, integrante de los grupos culturales del movimiento.

Martín Cordero señaló que el objetivo es acercar actividades artísticas a comunidades donde el acceso a este tipo de eventos es limitado, particularmente en zonas con alta marginación.

En ese sentido, insistió en que la intención es llevar música, teatro y poesía a espacios donde normalmente no llegan.

Además del enfoque cultural, Ávila vinculó estas acciones con el trabajo organizativo del movimiento en el estado, al señalar que actualmente tienen presencia en 24 municipios y que han realizado al menos 16 movilizaciones recientes para exigir atención a distintas demandas sociales.

En el mismo contexto, advirtió que en algunos municipios han encontrado resistencia de autoridades locales para atender sus planteamientos, particularmente en Ojocaliente, donde anticipó posibles acciones de presión en las próximas semanas.

El evento del sábado, insistieron, está abierto a la población en general y forma parte de una agenda más amplia que también incluye actividades deportivas y culturales rumbo a la Espartaqueada Cultural de 2027.