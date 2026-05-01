Ayuntamiento de Zacatecas Reconoce la Valentía de Protección Civil y Fortalece su Capacidad Operativa

En un acto encabezado por el presidente municipal, Miguel Varela, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y equipo de trabajo a la Coordinación de Protección Civil Municipal, destacando su labor durante el reciente incendio en las bodegas de Alimentación para el Bienestar. El evento reafirmó el compromiso del Gobierno de Zacatecas capital con el fortalecimiento de las corporaciones de emergencia.

Durante su mensaje, el alcalde Miguel Varela destacó la pronta respuesta y solidaridad de la corporación ARES de Colotlán, que recorrió más de 130 kilómetros para apoyar en la emergencia. Subrayó que esta intervención evitó que el incendio escalara a una tragedia mayor, debido a la cercanía con una gasolinera y otras instalaciones con material inflamable.

“El trabajo que realizan es loable, peligroso y muchas veces poco reconocido. Hoy asumimos también nuestra responsabilidad de respaldarlos y brindarles las herramientas necesarias para cumplir con su labor”, expresó el edil, al tiempo que enfatizó la importancia de dejar de lado diferencias políticas ante situaciones que ponen en riesgo a la población.

En este sentido, el presidente municipal reiteró que, en emergencias, no deben existir colores, partidos o ideologías, ya que la prioridad es salvaguardar la vida de las personas. Señaló que la reciente contingencia evidenció la importancia de la solidaridad y la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como entre corporaciones de distintos municipios e incluso estados. “En momentos críticos es cuando más debemos estar unidos, sin distinciones, trabajando por un mismo objetivo”, puntualizó.

Durante el evento también se realizó la entrega de equipo táctico a la corporación de Protección Civil Municipal, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias. Este equipamiento incluye herramientas y uniformes especializados que permitirán a las y los elementos desempeñar sus funciones con mayor seguridad y eficiencia.

Por su parte, Luis Felipe Santos Quintanilla agradeció el respaldo del gobierno municipal y reconoció el esfuerzo de los elementos de Protección Civil, quienes arriesgaron su vida para salvaguardar a la ciudadanía. Asimismo, destacó la coordinación con el grupo ARES como un ejemplo de solidaridad y trabajo conjunto entre corporaciones.

En el presídium estuvieron presentes la síndica municipal, Wendy Valdez; la directora de Operaciones de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, Lizeth Tabla Moya; el subgerente de la Unidad Operativa, Adán Gutiérrez Martínez; el subgerente de Logística, Carlos López Zavaleta; y el subgerente de Transportes, José Eduardo Torres Torres. Asimismo, asistieron las y los regidores Reginaldo Ávila, Mariana Anaya, Bernardo Ibarra, Óscar Contreras y David García; el secretario del Ayuntamiento, Eric Muñoz; el coordinador de Protección Civil Municipal, Luis Felipe Santos Quintanilla; y el director de ADIS del Grupo de Atención y Emergencias de Colotlán, Jalisco, Jaime González Madera.