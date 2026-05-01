“Carlos Puente Arma Politiquería Para Desacreditar a Quienes Tienen Posibilidades de ser Gobernador”

No Tiene ni Idea de Cómo es la Situación Real en el Agro: Adame

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame, coordinador de temas agrarios en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), dijo que esa instancia de lucha política y social, con más de medio siglo de existencia en Zacatecas, se ponía el saco para responderle al diputado federal por el Partido Verde, Carlos Puente, “niño bien”: “Nosotros no manoseamos el tema del frijol, como él lo dijo, sino que simple y llanamente, hemos estado de parte de la gente fregada desde muchos años atrás”.

De igual manera, Adame Ortiz le respondió a Puente Salas que desde el FPLZ “se ve muy remota la posibilidad” de que el Verde pueda ganar la gubernatura por Zacatecas en 2027, “pues le falta camino por recorrer”.

Cabe destacar que el pasado domingo, Carlos Puente, legislador federal por el Verde Ecologista refirió que “es momento de que algunos diputados dejen de prestarse al manoseo porque el Estado mexicano no puede comprar todo a todos; debemos dejar de extender la mano para seguir dependiendo del gobierno cuando es claro que alguien se lleva ese frijol a todos los centros comerciales”, en alusión a los coyotes que realizan ese tipo de ventas y en un momento en el que varios de ellos se acusaron de prestarse al despojo de labriegos.

Ante ello, el FPLZ se sintió aludido y se puso el saco la mañana de este jueves, de modo que Faustino Adame contestó: “Quiero decirle con todo respeto al diputado Puente que él nunca ha sido agricultor porque es de las pocas personas que toda su vida se la ha vivido de curul en curul”.

Asimismo, dijo que Puente Salas “se parece a aquel líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, porque nada más habla todo el tiempo saltando de los cargos de diputado a senador y viceversa, por lo que no tiene ni idea de cómo es la situación real en el agro”.

Lo anterior, luego de que en días pasados se registraran, además, incendios en las bodegas del Bienestar (antes Segalmex), hechos en los cuales salieron a relucir los nombres y filias políticas de diversos legisladores, quienes se apuntaron mutuamente de estar detrás del siniestro.

Para defender sus aseveraciones, Adame Ortiz dijo que el líder de su movimiento, el diputado morenista José Narro, “lleva muchos años atrás hablando con la gente, mínimo hace más de 52 años para el caso de las tomas de tierra ocurridas en 1974, en las que estuvieron luchando a nuestro lado figuras de la talla de Jesús Pérez Cuevas, El “Oso” Medina, Laura Rodríguez, Abel García y otros, por lo que no será a nosotros a quienes nos querrán enmendar la plana respecto de la lucha social por la posesión de la tierra en el estado.

“Fuimos nosotros quienes estuvimos también en los conflictos del reparto agrario cuando, en esa década, logramos arrebatarles las tierras a los latifundistas además de luchar para que los agricultores tuvieran tractores, pozos de riego y otros beneficios”.

Además, dijo que fue por gestiones de Narro Céspedes ante la Federación que en Zacatecas se instalaron los centros de acopio, proceso que actualmente continúa como un programa federal de gran nobleza cristalizado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum con un precio de garantía de 27 pesos, “que finalmente no se logró porque el programa fue corrompido por los coyotes, hecho en el cual muchos deberían dar la cara”, lamentó.

Para concluir, aseveró que “Carlos Puente no ha hecho nada por los campesinos por lo que le digo que acaso como ya se vienen los tiempos políticos, él siente que en Zacatecas, el Verde, como aliado de Morena, no será favorecido, por lo que se arma toda una politiquería para desacreditar a quienes realmente tienen posibilidades de ser gobernadores”.