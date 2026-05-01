Carlos Puente Celebra Aprobación de Reforma Sobre Entornos Digitales Seguros Para Niños

El Coordinador Carlos Puente celebró desde Sain Alto la aprobación de su iniciativa de ley para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

”La finalidad es evitar la violencia digital, como el lamentable caso de las adolescentes estudiantes de una secundaria en la capital del estado, a quienes les tomaron unas fotos, las alteraron con Inteligencia Artificial y posteriormente las difundieron”, señaló.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad la iniciativa que Carlos Puente presentó a principios de año, junto con otras propuestas, las cuales reforman diversos artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a entornos digitales, ciberacoso, violencia digital y protección de datos personales.

Derivado de estas reformas, las autoridades correspondientes emitirán lineamientos para clasificar contenidos en plataformas y videojuegos, exigir controles parentales y, de manera crucial, solicitar el bloqueo, suspensión o remoción de cuentas y contenidos digitales que vulneren el interés superior de la niñez.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el líder parlamentario explicó que la reforma contempla la creación de políticas de inclusión digital universal y combate al ciberacoso, obligando a las empresas de tecnología a colaborar con las autoridades judiciales para evitar la violencia digital.

Carlos Puente reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia en entornos digitales seguros.