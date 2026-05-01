Con Competencias y Talleres, Celebrarán Quinta Edición de ExpoPlant en Zacatecas

Este fin de Semana en Plaza Bicentenario

Por Miguel Alvarado Valle

La quinta edición de ExpoPlant se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo en la Plaza Bicentenario, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los amantes de las plantas en la región.

La organizadora, Ana Arteaga, destacó que esta nueva edición busca superar las anteriores tanto en oferta como en experiencias para los visitantes, aprovechando además la temporada de calor, considerada ideal para el cuidado y adquisición de diversas especies.

Explicó que en esta ocasión participarán 28 expositores, cifra superior a los 21 registrados en la edición pasada, lo que re􀃀eja el crecimiento y consolidación del evento.

Indicó que los participantes provienen de distintos puntos del país, como Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Xochimilco, Hidalgo, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, lo que permitirá ofrecer una mayor diversidad de plantas y productos especializados.

Arteaga subrayó que uno de los principales objetivos de esta edición fue atender las peticiones del público, por lo que se amplió la oferta de plantas de ornato, ejemplares de colección, así como cactus y suculentas más selectas.

Esta curaduría responde al interés creciente de los llamados “plant lovers”, quienes buscan especies poco comunes y de mayor valor estético, difíciles de encontrar en el mercado local.

Entre las actividades destacadas se encuentra el concurso de plantas de ornato, programado para el domingo, en el que cualquier persona podrá participar con la oportunidad de ganar mil pesos en efectivo.

El jurado estará integrado por un expositor experto en plantas de colección, lo que garantiza una evaluación especializada y atractiva para los concursantes. Asimismo, la organizadora, destacó que el evento contempla dinámicas y promociones para incentivar la asistencia.

Enfatizó que el viernes se regalarán 100 cactus a las primeras personas que acudan desde las 10:00 horas, mientras que el sábado se realizará una rifa con premios otorgados por los propios expositores, en la que los visitantes podrán participar al realizar compras.

A esto se suma una de las novedades de esta edición: la búsqueda del “cactus dorado”, una actividad interactiva en la que los ganadores podrán llevarse una planta Pink Princess, altamente cotizada por sus tonalidades rosadas y su valor en el mercado.

La oferta de ExpoPlant también incluye una serie de talleres pensados para todo público, como decoración de macetas de barro, creación de ramos de velas, elaboración de huertos culinarios, armado de canastas con suculentas y cultivo de cactus.

Estas actividades buscan no sólo fomentar el consumo, sino también el aprendizaje y la conexión con el mundo de las plantas.

Finalmente, Ana Arteaga extendió la invitación a la ciudadanía a asistir y disfrutar de esta experiencia, que se desarrollará en un horario de 10:00 a 19:00 horas durante los tres días.