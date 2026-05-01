“Diputados de Esta Legislatura han Sido un Verdadero Lastre”

Ciudadanos Reprueban al Congreso:

* “Mantenemos a Muchos que no Merecen Ganar lo que Perciben”

* “Hay Muchas Anomalías que no Tienen Capacidad de Resolver”

Por Gabriel Rodríguez

Un grupo de ciudadanos entrevistados de manera aleatoria, señalaron que la actual LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas “es un verdadero lastre que nos cuesta mucho mantener desde nuestros bolsillos, porque no atienden nuestras necesidades, ganan mucho y, encima, fomentan el nepotismo”.

Una de las primeras entrevistadas fue un ama de casa, quien acompañada de su hija exclamó irritada que “estos diputados hacen lo mismo de siempre, casi nada. Todos ellos nada más velan por sus intereses”.

La señora añadió que “el trabajo de los legisladores locales no es de riesgo, pero que, por lo mismo, ni siquiera son capaces de desarrollar una mayor y mejor intensidad en sus funciones”.

Es por eso que, dijo, “personas como ellos, que tienen esos puestos con ese tipo de sueldos son los que en realidad no se exponen como otras instituciones, como en el caso concreto de la Fiscalía en un lugar tan peligroso como Zacatecas, del cual ellos no hacen más que quejarse”.

Para concluir, indicó que “los diputados zacatecanos realmente han hecho muy poco por mí y por mi hija, que es tanto como decir que no han hecho nada por otras mujeres y por los hijos de otras mujeres”.

Otra entrevistada en avenida Hidalgo refi- rió que “en Zacatecas, los diputados de esta Legislatura sin duda que no están haciendo bien su trabajo porque es claro que hay muchas anomalías en todo el estado, porque ellos no tienen la capacidad de resolver.

“Estos (sic) son muy buenos para meterse en campañas, pero a la hora de dar resultados concretos a mí no me han servido para nada por lo que creo que no son responsables y ni siquiera tienen atenciones con los ciudadanos aun cuando ganan mucho dinero, pero gracias a nosotros”.

De la misma manera añadió que “no me cabe la menor duda de que en este congreso haya mucha corrupción, la neta, por lo que creo que deberían ser más responsables por tanta lana que ganan, que nosotros les damos a ganar, mientras que en Zacatecas estamos con mucha gente sin trabajo”.

Considero que lo mínimo que podrían hacer sería atender a la ciudadanía cuando van a buscarlos “porque, hasta eso, son muy mucho soberbios”.

Finalmente, un migrante zacatecano residente en California expresó que “la gente, como ellos, que no cumplen con lo que prometieron deberían ser sacados de sus puestos”.

Nosotros en Estados Unidos “si vemos que alguno no cumple, fácil que no les volvemos a dar el chance y empezamos de nuevo el proceso porque allá muchos, más allá del dinero que ganen, son felices por ser elegidos, ya que eso les da poder, pero cuando se da el caso de que no cumplen, los despedimos y no vuelven a figurar en la vida pública”, aseveró.

Asimismo, dijo que “las sábanas calientes, las calenturas de momento, los affaires, los 􀃀irts y el nepotismo, aun cuando también se dan allá, son motivo suficiente para exhibirlos porque el nepotismo no puede tener lugar en la política y no veo cómo ustedes aquí en Zacatecas aguantan tanto todo eso”.

En mi país, “la gente puede quejarse y obligar a que se retiren antes de cuatro años si no funcionan o estamos insatisfechos con ellos con lo que hacen, simplemente les decimos adiós”.