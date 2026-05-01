En Nezahualcóyotl, Presidenta Claudia Sheinbaum Inicia Entrega de Tarjetas de la Beca Para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”

Beneficiará a Nueve Millones de Estudiantes de Primaria

Invitó a niñas y niños de la primaria “Isidro Fabela” a evitar cualquier tipo de violencia y a amar a México.

Recordó que después de esta beca, podrán acceder a la Beca Rita Cetina en secundaria y después la Beca Benito Juárez para preparatoria.

Nezahualcóyotl, Estado de México.- En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, desde Nezahualcóyotl, Estado de México, el inicio de entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, que beneficiará a 9 millones de estudiantes de primarias públicas en todo el país.

“Que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico, lo principal. Y por eso diseñamos esta Beca de Útiles y Uniformes Escolares. A partir de este año, todas las niñas y niños de primaria pública van a tener la Beca “Rita Cetina” de Útiles y Uniformes Escolares, 2 mil 500 pesos en agosto para que puedan –julio, agosto– para que puedan comprar sus uniformes, útiles, todo lo que necesiten”, anunció.

Destacó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación inició la entrega de Becas para el Bienestar a todos los estudiantes de escuelas públicas para garantizar el derecho a la educación. Por ello, explicó que una vez que todas las niñas y niños concluyan la primaria, podrán acceder a la beca mensual Rita Cetina en secundaria y posteriormente la beca Benito Juárez en preparatoria.

Después de encabezar la lectura del cuento “El Gato Loco” del poeta chiapaneco Jaime Sabines, con alumnas, alumnos, padres y madres de familia de la Escuela Primaria “Isidro Fabela”, la Jefa del Ejecutivo Federal compartió a los estudiantes consejos como parte del Día de la Niña y el Niño: “Tienen la fortuna, el privilegio de ser mexicanas y mexicanos. México es un país maravilloso, extraordinario. Dice una canción: ‘como México no hay dos’. Así que hay que amar a la familia, amar al prójimo, amar a la naturaleza y amar a México, amar a la patria”, afirmó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” beneficiará a 9 millones de alumnas y alumnos de primarias públicas, lo que convierte a la mandataria en la “Presidenta de la Educación”, a quien también reconoció por su defensa de la soberanía nacional.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta por elegir la Escuela Primaria “Isidro Fabela” para arrancar con la entrega de tarjetas de esta nueva beca y refrendó su respaldo al Gobierno de México. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, extendió el agradecimiento al gobierno federal y estatal por las inversiones realizadas para que todas y todos tengan derecho al agua, a la educación y a la salud.