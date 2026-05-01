Enseñan a Niñas y Niños Conceptos Básicos de Finanzas Personales

En el Evento “Talento Junior”

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco de la celebración del Día del Niño y como parte de las actividades de Creo MX Zacatecas 2026, se llevó a cabo una jornada especial llamada “Talento Junior”, una actividad dirigida a niñas y niños enfocada en acercarlos al mundo de la educación financiera desde temprana edad.

Dicho evento marcó el cierre de una serie de actividades de la iniciativa Creo MX, impulsada por la Secretaría de Economía estatal.

Durante la jornada de Talento Junior, realizada en el Museo Zacatecano, la subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Financiamiento, Ximena Reyes Mugüerza, destacó que las y los niños participaron en talleres impartidos con el apoyo de Grupo Banamex, enfocados en el aprendizaje de conceptos básicos de finanzas personales.

A través de herramientas didácticas como el juego de mesa “Camino al hormiguero” y el cuento “Changuitos ahorradores”, se promovió la importancia del ahorro y el uso responsable del dinero.

Además de las actividades educativas, el evento incluyó un componente recreativo y de convivencia, en el que las niñas y niños recibieron un desayuno y un bolo con motivo de su día.

Reyes Mugüerza enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de gobierno del estado que busca generar experiencias significativas, combinando el aprendizaje con el esparcimiento.

Asimismo, mencionó que este tipo de actividades permite que las y los menores comiencen a comprender temas como la priorización de gastos, el funcionamiento de los bancos y la importancia de tomar decisiones financieras informadas.

En cuanto a la participación, informó que en esta actividad de cierre acudieron alrededor de 60 alumnos de cuatro escuelas primarias, en un horario de 8:30 a 12:30 horas.

Precisó que este encuentro representó el tercer día de actividades de Creo MX Zacatecas, consolidando una agenda diversa y dirigida a distintos públicos.

Detalló que la iniciativa inició con un acto inaugural que reunió a más de mil 400 estudiantes en un conversatorio con el inversionista Marcus Dantus, seguido del desarrollo del “Jacatón para el Progreso”, cuya evaluación y premiación se realizó en días posteriores.

Con ello, Creo MX Zacatecas cerró una serie de actividades orientadas a impulsar el emprendimiento, la innovación y la educación financiera en la entidad.