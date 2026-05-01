Impulsa Ayuntamiento de Zacatecas Oportunidades Laborales con la Feria “Mi Primer Empleo Joven”

Con el firme propósito de fortalecer la vinculación laboral y abrir nuevas oportunidades para las juventudes de la capital, el Ayuntamiento de Zacatecas, a cargo de Miguel Varela, anunció la realización de la feria “Mi Primer Empleo Joven”, una iniciativa enfocada en apoyar a quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

Este esfuerzo es impulsado a través de las Direcciones de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, así como de Solidaridad y Desarrollo Humano, en coordinación con los departamentos de Fomento Económico y Atención a la Juventud. La estrategia busca generar un puente directo entre el talento joven y las empresas de distintos sectores productivos.

La feria se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en las instalaciones de la Casa Municipal de Cultura, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Durante esta jornada, empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios estarán presentes ofreciendo una amplia variedad de vacantes, diseñadas especialmente para jóvenes que desean iniciar su trayectoria profesional.

Además de la oferta laboral, el evento contará con la participación de instituciones educativas y organismos aliados que brindarán información relevante sobre opciones de formación académica, capacitación y programas de desarrollo. También se ofrecerá orientación sobre trámites y servicios relacionados con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de facilitar la incorporación formal de las y los jóvenes al ámbito laboral.

La feria “Mi Primer Empleo Joven” representa una plataforma integral que no solo promueve el acceso al empleo, sino que también fomenta la preparación, el conocimiento y la toma de decisiones informadas para el crecimiento profesional. Este tipo de acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico y social de la juventud zacatecana.

Como parte de esta estrategia integral, el Gobierno Municipal invita a todas y todos los jóvenes de la capital a participar activamente en esta feria, aprovechar las oportunidades disponibles y dar el primer paso hacia su independencia económica. A través de acciones como “Mi Primer Empleo Joven”, se consolida una visión de futuro en la que la juventud es protagonista del desarrollo de Zacatecas, fortaleciendo el tejido social y construyendo una ciudad con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.