Instalan Exposición Artesanal en el Portal de las Flores

Aretes, Pulseras, Collares y Otros a Precios Accesibles

Por Nallely de León Montellano

En el Portal de las Flores, en pleno Centro Histórico de Zacatecas, se instaló una exposición artesanal integrada por 11 puestos que ofrecen desde bisutería y joyería hasta productos de botánica, crochet y l ibros, con precios que van desde los 25 hasta poco más de 300 pesos.

El espacio reúne a dist intos vendedores locales, entre el los tres emprendimientos del bazar Nómada, un colect ivo que, de acuerdo con Teresa Montes Rodríguez, part icipante del lugar, aprovecha estas fechas para impulsar sus ventas, especialmente con mot ivo del Día del Niño y el próximo 10 de mayo.

“Se nos dio la oportunidad de estar aquí estos días y vamos a trabajar para estas fechas”, expl icó.

Detalló que el colect ivo también se instala regularmente los sábados en la Alameda, como par te de su est rategia para mantenerse act ivo y visible. La muestra arrancó el 28 de abril y permanecerá hasta el 10 de mayo, con un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.

En ese lapso, los visitantes pueden encontrar artículos accesibles, pensados principalmente para regalo, como aretes, pulseras, collares y otros productos hechos a mano.

Más al lá de la oferta, este t ipo de espacios representan una al ternat iva económica para emprendedores locales, muchos de el los independientes, que encuentran en estos bazares una forma de sostener sus ingresos sin intermediarios.

En fechas clave como el Día de las Madres, las ventas suelen repuntar, aunque también dependen del flujo de personas en el centro.

“Todo se vende para la mamá”, comenta Teresa, quien además ofrece descuentos en sus productos para incent ivar la compra.

Aunque la mayoría de los puestos per tenece a ot ros expos i tores que suelen instalarse en dist intas temporadas del año, la presencia de colectivos como Nómada refleja la búsqueda de espacios para el comercio local en una ciudad donde no siempre es senci l lo acceder a puntos de venta formales.