Será Delito Crear o Difundir Contenido Íntimo o Sexual con IA

Aprueban Iniciativa Presentada por Mery Pozos

La Reforma Legislativa También Contempla Medidas Para Combatir la Pornografía Infantil

Ante el uso indiscriminado de la Inteligencia Artificial (IA), la legisladora Federal de Morena por Jalisco Mery Pozos, informó que este jueves fue aprobada la iniciativa que presentó para que sea delito crear o difundir contenido íntimo o sexual con Inteligencia Artificial.

Mery Pozos expresó su preocupación por que en la actualidad existen herramientas que permiten manipular imágenes, audios o videos sin consentimiento, afectando la intimidad y la dignidad de las personas.

Ahora con la reforma al Código Penal Federal y a la Ley en materia de Trata de Personas, se sancionará a quien genere, modifique o distribuya este tipo de contenido, incluso cuando se utilicen algoritmos o edición digital.

La iniciativa también contempla medidas para combatir la pornografía infantil generada con estas tecnologías, cerrando vacíos legales que antes permitían que estas conductas quedaran impunes.

Las sanciones pueden ir de tres a ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

La tecnología avanza, y la ley tiene que avanzar con ella, precisó la legisladora morenista, reiterando que “este día se dio un paso firme para proteger la intimidad, la seguridad y los derechos de las personas en el mundo digital”.