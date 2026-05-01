Si ya Aumentaron el Pasaje del Transporte, que Renueven o Compren Nuevas Unidades: Varela

“A David Monreal no le va a Alcanzar a Tener el Platabús”, Pronostica

Por Gabriel Rodríguez

Una vez que este jueves el precio oficial del pasaje urbano pasara de 7.50 a 8 pesos, preferencial, y de 10 a 11 pesos el general, el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, señaló molesto que, en la misma medida, gobierno estatal está obligado a renovar o a comprar nuevas unidades del servicio de transporte en la capital, “porque mucha gente viaja en condiciones que dan lástima a bordo de esas unidades”.

Varela Pinedo indicó que, en ese hecho, el municipio no tiene ninguna responsabilidad como parte de ese nuevo incremento que afecta a los ciudadanos de manera directa, en lo que tiene que ver con la mancha urbana y todos los municipios de los alrededores.

“No creo que esa sea la mejor medida que en este momento se aumente la tarifa, porque las unidades no se han renovado aun cuando requieren un cambio total a nuevas, que es lo que debería de estar buscando gobierno estatal”.

Precisó que, si el equipo de Monreal ya autorizó a los concesionarios el aumento de tarifas, aun cuando estos últimos afrontan severos gastos para mantener sus rutas en movimiento, en la misma medida debería pensar en renovarlas.

“Ocurre que el gobierno de Nuevo León, que es de Movimiento Ciudadano (MC) cambio ya sus unidades de transporte; San Luis, del Verde Ecologista (PV), cambió ya su transporte; el de Nayarit, de Morena, cambió todas sus unidades, y el de Aguascalientes (PAN) de nuestra amiga Tere Jiménez, cambió su transporte”.

En ese sentido, dijo que el gobierno de Zacatecas debe invertir para que haya un mejor transporte público, incluso más allá del proyecto Platabús, “que así como va y si es que lo vemos, no va a ser concluido al terminar este sexenio porque ya no les queda tiempo”.

Todo lo anterior es muestra de que “el gobierno de David Monreal es el peor de todos los que ha habido en la historia reciente de Zacatecas y no le va a alcanzar a tener el Platabús, por lo que de manera mínima deberían reactivar la remodelación o el cambio del sistema de transporte en su totalidad”.

Cuestiona a Protección Civil Estatal Sobre los pasados incendios en las bodegas del Bienestar, su encargado de Protección Civil (PC), Luis Felipe Quintanilla informó que, durante esos siniestros, se registró pérdida total en los más de tres mil metros construidos en ese espacio físico.

Quintanilla refirió que, en ese lugar, no quedó nada en pie por lo que sobre las cenizas deben realizarse demoliciones controladas, aunque se cuantifican los daños por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Por último y una vez que este jueves el presidente municipal capitalino entregara materiales básicos y reconocimientos a los encargados de Protección Civil de la localidad, Pinedo Varela dijo que “lastima ver que Colotlán, Jalisco, tiene mejor tecnología para combatir siniestros que toda con la que pudiera contar PC en el gobierno de Zacatecas”.

Molesto, dijo que “la diferencia grave de Zacatecas capital y estado con otros municipios y otros estados del país es abismal, en materia deportiva, de seguridad, PC” y otras.

“Zacatecas no puede seguir por ese camino pues tan sólo en los incendios del Bienestar si aquí no hubiera estado Grupo Ares de Colotlán, las llamas se hubieran propagado a la gasolinera más próxima y con ello habríamos perdido tal vez vidas humanas al alcanzar el hotel, el Tecnológico y dos empresas de maquinaria”.

Por último, deseó toda suerte de parabienes al secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, en sus intenciones de candidatearse: “Quiero que a nosotros Dios no nos desampare porque estamos construyendo el camino que Zacatecas se merece y él tiene todo su derecho a hacer su luchita, pero sí le digo: ‘cuídate, porque no te mereces que te castiguen de esa manera, ya que eres el único que sale a dar la cara en el pésimo gobierno de David Monreal’”.