Tres Menores, Provenientes de Durango, Murieron por Sarampión en Villa de Cos

Instalan Cerco Sanitario; Urgen a la Población a Vacunarse

Por Nallely de León Montellano

Zacatecas se colocó entre las entidades con mayor avance en la Semana Nacional de Vacunación, al superar la meta prevista con la aplicación de 34 mil 129 dosis, lo que representa una cobertura superior al 126 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Salud estatal, Uswaldo Pinedo Barrios.

Durante la presentación de resultados, el funcionario detalló que la meta inicial era de poco más de 27 mil dosis, misma que ya fue rebasada antes de concluir la jornada que inició el pasado 25 de abril y finaliza el 2 de mayo.

Sin embargo, el avance en vacunación ocurre en un contexto sanitario delicado: Jorge Luis Saucedo Hernández, director del Centro Estatal de Vacunología, confirmó que en esta semana se han registrado tres fallecimientos de menores a causa de sarampión, todos provenientes del municipio de Mezquital, Durango, quienes formaban parte de familias jornaleras que se trasladaron a Villa de Cos.

De acuerdo con la información, la enfermedad se agravó por condiciones de desnutrición. En esa misma zona se mantiene un cerco sanitario, luego de que se identificaran 35 contagios confirmados en la entidad. Además, en lo que va del año se han analizado 122 casos sospechosos.

Ante este panorama, Pinedo Barrios llamó a la población a acudir a los módulos de vacunación para revisar y, en su caso, completar sus esquemas, independientemente de la edad. Señaló que, en caso de no contar con cartilla, esta puede ser entregada de manera gratuita.

Entre las vacunas disponibles se encuentran las que protegen contra enfermedades como sarampión, rubéola, tuberculosis, hepatitis, neumococo y rotavirus, entre otras.

El funcionario insistió en que mantener altos niveles de cobertura es clave, especialmente en zonas con movilidad de población, como ocurre en municipios agrícolas donde llegan trabajadores temporales, lo que incrementa el riesgo de propagación de enfermedades prevenibles.