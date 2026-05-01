Ulises Mejía: Impulsamos Ley Para Garantizar el Primer Empleo de Jóvenes

Ciudad de México. – En el marco de la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado federal Ulises Mejía Haro respaldó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de fomentar el acceso al primer empleo de las personas jóvenes, fortaleciendo el papel del Servicio Nacional de Empleo.

El legislador zacatecano destacó que esta reforma atiende una de las principales barreras estructurales que enfrentan las juventudes: la falta de experiencia laboral.

Señaló que con estos cambios se impulsa el diseño y ejecución de programas específicos que faciliten su incorporación al mercado formal, generando oportunidades reales de desarrollo.

Ulises Mejía Haro subrayó que el dictamen no solo fortalece el marco jurídico, sino que también permite articular de mejor manera a los actores del mercado laboral, ampliando las oportunidades para jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.

“Garantizar el acceso al primer empleo es abrir la puerta al crecimiento personal, al ingreso digno y a una vida con mayores oportunidades”, expresó.

Asimismo, destacó que esta reforma es congruente con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un país con justicia social, donde el trabajo sea una herramienta de bienestar y no un privilegio.

Con estas acciones, afirmó, se avanza en la consolidación de políticas públicas que atienden de fondo las necesidades de las nuevas generaciones.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir legislando por la esperanza, impulsando iniciativas que generen empleo, fortalezcan la economía y mejoren la calidad de vida de las familias mexicanas.