En Aguascalientes hay Paz Social, Trabajo y, Sobre Todo, Vivimos con Tranquilidad y Libertad: Tere Jiménez

Entrega Incentivos Económicos a Policías

La gobernadora reconoció a policías de Aguascalientes por su labor, mérito y resultados a favor de la seguridad.

“Este bono que se llevan el día de hoy no alcanza para agradecerles todo lo que hacen por Aguascalientes”, aseguró la gobernadora Tere Jiménez, al entregar incentivos económicos a policías estatales y municipales en reconocimiento a su labor, mérito y resultados en favor de la seguridad, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

“Gracias a la seguridad y a la paz social que ustedes generan con su labor, en Aguascalientes hay exportaciones, empleo, inversiones, desarrollo industrial, pero sobre todo hay tranquilidad y la libertad que todos queremos vivir. Que nadie arrebate la paz y la tranquilidad que tenemos; por eso, cada cosa que hagamos, cada acción que ustedes hacen, determina mucho lo que es Aguascalientes y lo valoramos muchísimo”, sostuvo.

Destacó que, gracias al clima de paz que se vive en la entidad, Aguascalientes se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en exportaciones y mantiene una sólida atracción de inversiones que genera un mayor número de empleos; además de que se ha consolidado como el corazón logístico del continente americano, y prueba de ello, es el reciente anuncio de Mercado Libre sobre la instalación de un Service Center en la entidad.

La gobernadora reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo a las corporaciones con más tecnología, equipamiento y capacitación, así como de mejorar las condiciones laborales de las y los policías y de sus familias, a través de los diferentes programas de acceso a becas educativas y vivienda, entre otros.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, recordó que, como parte del compromiso de la gobernadora con la seguridad, a partir de este año se entregarán mensualmente incentivos económicos a policías estatales y municipales que realicen detenciones y/o acciones de alto impacto.

“En este estado el buen desempeño se premia y el trabajo en equipo es nuestra mayor fortaleza. Las y los policías que hoy reciben estos incentivos han demostrado que la tecnología y los operativos son efectivos sólo cuando detrás de ellos hay personas con integridad y valentía; este incentivo económico es la mejor manera de decirles que su sacrificio diario tiene un valor fundamental para la estabilidad de nuestro estado”, dijo.

De igual forma subrayó que la SSPE seguirá trabajando en alianza permanente con las policías de los 11 municipios, con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

A nombre de las y los policías que fueron reconocidos, Juan Antonio López Valadez, suboficial del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), agradeció a la gobernadora por su visión y apoyo constante a las corporaciones policiales.

“Gracias por enaltecer lo que hay detrás de cada intervención, entrega y compromiso. Nuestras acciones, que hoy se califican como destacadas, no son más que el reflejo del compromiso que tenemos por la paz y la protección de nuestro estado. Cada sobrevuelo, cada despliegue operativo y cada jornada de vigilancia tienen un solo objetivo: que las familias de nuestro Aguascalientes se sientan seguras. Fortalecer a quienes estamos en la primera línea de acción es fortalecer la estructura misma de nuestra sociedad. Seguiremos trabajando con firmeza por la tranquilidad de toda nuestra ciudadanía”, sostuvo.

En el evento que se realizó en Palacio de Gobierno también estuvieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; César Medina, presidente municipal de Jesús María; Jorge Delgado Ibarra, presidente municipal de El Llano; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad.