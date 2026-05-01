Tere Jiménez Festeja con Tres mil Niñas y Niños su día, en San Pancho

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitó a niñas y niños de San Francisco de los Romo, a quienes reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que les permitan alcanzar sus metas y lograr un desarrollo integral.

Durante el evento entregó juguetes, bolos y muchas sorpresas a más de tres mil pequeñas y pequeños, en un ambiente lleno de alegría y convivencia familiar.

“Los queremos festejar y que sean muy felices siempre; muchas felicidades a todas y todos. El Gobierno del Estado trabaja por ustedes para que logren sus sueños y tengan bonitas escuelas. Gracias a los papás y mamás que siempre acompañan a sus niños; hay que ayudarlos a salir adelante y a que nos superen”, expresó la gobernadora.

Por su parte, la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, agradeció a Tere Jiménez por su respaldo permanente y la entrega de estos apoyos que contribuyen al bienestar de las familias.

“Vamos a darle un aplauso a nuestra querida gobernadora. En San Pancho se te quiere; gracias, Tere, por tu apoyo. Gracias a las niñas y niños que vinieron a disfrutar de los bolos, las piñatas y todo lo que incluye este festejo”, señaló.

Cabe destacar que, como parte de la celebración, se realizaron presentaciones artísticas y se ofrecieron diversas actividades recreativas; además, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (Incytea) organizó dinámicas lúdicas y educativas para las y los asistentes.

Durante el evento que se realizó en la cancha de la colonia 28 de Abril, acompañaron a la gobernadora Beatriz Montoya, diputada local; Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; y Ana Claudia Morales Dueñas, directora general del Incytea.