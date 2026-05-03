El Pueblo de Zacatecas Debe Decidir si la Reforma al Poder Judicial fue Buena o Mala: Magistrado Villegas

Cargas de Trabajo y Curva de Aprendizaje Provocan Retrasos, Reconoce

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJZ) manifestó que, a raíz de la implementación de la pasada reforma al Poder Judicial, deben aprovecharse todas aquellas áreas de oportunidades en el aprendizaje de quienes acaban de llegar; “sin embargo, compete al pueblo de Zacatecas y sólo a él decidir si tal elección fue buena porque, en todo caso, se puede corregir”.

Villegas Márquez explicó lo anterior a más de año y medio de la aplicación del procedimiento judicial ante la oleada de críticas que ha recibido esa reforma: “Debemos reconocer que muchas de las personas que vienen de fuera detentan una gran cantidad de capacidades para promover en ellas el desarrollo de todas sus habilidades en la mejora de la aplicación de la justicia”.

El abogado indicó que cierta parte de las críticas viene en el sentido de que muchos de los jueces y juezas no contarían con la experiencia necesaria para desempeñar el cargo, no obstante, sus capacidades fueron desarrolladas a partir de muchos años de “expertise” en el ambiente jurídico en el litigio, dentro y fuera del Poder Judicial, “con lo que podemos asegurar que muchos de quienes llegaron a esta institución sin duda forman parte de los mejores perfiles a partir de esos años de experiencia”.

El presidente del TSJZ añadió que otro de los hechos sumamente criticados fueron las calificaciones obtenidas por muchos de esos nuevos jueces “pues habrá quien tenga puro 10 y al final del día para la actividad jurisdiccional no cuente con el perfil idóneo, mientras que quizás haya otros a quien no les vaya muy bien en promedios y, sin embargo, logren niveles destacados en las áreas jurídicas”.

Añadió que, en el instante de los litigios, un juez o jueza “no puede ni debe pasar a formar del con􀃀icto, porque una de las reglas de oro de la legalidad es no ser juez y parte dentro de los mismos, sino que se permita abrir los canales de comunicación sin decantarse por ninguna de las partes y apartarse así de la presunción de objetividad, que todos quienes han llegado deberían tener”.

Sin embargo, destacó que siempre será relevante “analizar quiénes llegaron así como revisar sus desempeños, porque una de las obligaciones del Poder Judicial es estar al pendiente de todos esos compañeros para que, si hay áreas de oportunidad en ellos, dentro del margen legal permitido, brindarles las herramientas para el mejor desempeño de sus funciones”.

Eso significa que “no solamente el juez, sino que los secretarios de acuerdos y proyectistas deben tener experiencia en la materia porque si bien es cierto que por voto popular se les eligió, eso no significa que el pueblo deba asumir las consecuencias de todo ello mediante errores lamentables”.

Asimismo, anotó que incluso con la nueva reforma al Poder Judicial, hay déficit, ya que las cargas de trabajo han aumentado, lo que provoca retrasos en la litis, “hecho que se ve acentuado a causa de la curva de aprendizaje, que siempre toma tiempo en evolucionar hacia un estadío más favorable, sobre todo para quienes llegan de fuera”, admitió.

Asimismo, Villegas Márquez indicó que “es el propio pueblo de México el que debe decidir si su elección fue buena o no, pero que si algo salió mal, entonces, todavía se puede corregir.

“Detrás de toda toma de decisión debe subyacer la misma madurez para reconocer si algo está bien o está mal, acorde con la apuesta que se realizó por esta reforma”.