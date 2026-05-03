Inteligencia Artificial en el Cine Universitario: Herramientas, Ética y Creatividad en Diálogo

Recurso de Apoyo que no Desplace Elementos Fundamentales

Formar cineastas conscientes implica abordar temas como autoría, impacto ambiental y responsabilidad social en el uso de nuevas tecnologías.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha integrado de manera creciente en diversas dinámicas de la vida cotidiana y los procesos creativos del cine no son la excepción. Ante este panorama, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha emprendido esfuerzos por impulsar una reflexión profunda sobre el uso de estas tecnologías en la formación cinematográfica, reconociendo su potencial pero subrayando la necesidad de establecer límites éticos y responsables.

Desde el ámbito universitario, el diálogo sobre la IA ha trascendido el terreno industrial para situarse en el académico, donde la formación integral de los estudiantes cobra especial relevancia. Más allá del dominio técnico de las herramientas, el objetivo es que las y los futuros creadores desarrollen una mirada consciente del impacto social, cultural y creativo que implica el uso de algoritmos en la producción audiovisual.

De acuerdo con el maestro César Gabriel Seañez Fernández, docente del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales, uno de los principales riesgos identificados en espacios como el taller “Herramientas para la creación cinematográfica: investigación, IA y narrativa”, es la tendencia a la homogeneización de contenidos. Debido a que muchos sistemas de IA se nutren de bases de datos globales, existe el riesgo de invisibilizar contextos locales y debilitar la construcción de identidades culturales propias.

Frente a este escenario, la Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales promueve el uso de la IA como un recurso de apoyo en procesos técnicos y organizativos, sin que esto desplace la reflexión teórica, el análisis narrativo ni el dominio del lenguaje cinematográfico, elementos esenciales de la autoría humana.

Asimismo, el maestro Seañez Fernández subrayó la importancia de abordar temas críticos como los derechos de autor y el impacto ambiental asociado al alto consumo energético de estas tecnologías. Estos elementos forman parte de una ética académica que busca preparar a los estudiantes para un ejercicio profesional responsable y crítico.

De esta manera, la UAA reafirma su compromiso con una formación que integra vanguardia tecnológica y pensamiento humanista, asegurando que sus egresados sean capaces de crear con conciencia, criterio y responsabilidad social en el entorno digital.