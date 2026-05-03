Investigación de los Siete Ejecutados Corresponde a Aguascalientes: Fiscal

Pero se Trabaja de Manera Coordinada con Autoridades Vecinas, Señala

Por Gabriel Rodríguez

El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó respecto de los siete cadáveres aparecidos en la vecina entidad de Aguascalientes, que se trabaja de manera conjunta con ese estado para investigar el hecho.

Lo anterior, luego de que siete cuerpos, cinco hombres y dos mujeres, fueran abandonados en la entidad aguascalentense el pasado viernes, con el tiro de gracia, acorde con lo que citó ese gobierno estatal.

Cabe destacar que aunque el hallazgo ocurrió en esa entidad, al sur de Zacatecas, las autoridades aguascalentenses afirman que los asesinatos “habrían ocurrido en Zacatecas pero que los infractores cruzaron la frontera entre ambos estados, para sembrarlos allá”.

A ello, el fiscal zacatecano, Camacho Osnaya, dijo que las investigaciones en ese aspecto, “corresponden a Aguascalientes” y subrayó una amplia coordinación en materia investigadora, sobre todo a partir de un trabajo de campo para el desarrollo de las mismas, en colaboración con el estado vecino.

Frente el hecho, las autoridades de Aguascalientes mostraron su molestia, debido a que consideraron que “el problema ocurrió en Zacatecas y que los presuntos autores materiales, cruzaron al sur, para entregarles el problema”.

Cabe destacar que José Antonio Arámbula López, secretario de gobierno en Aguascalientes, refirió que “se puede presumir que los asesinatos habrían ocurrido en Zacatecas, por lo que reforzarán el blindaje de los límites interestatales en su entidad porque es muy triste que estemos pasando por esto”.

Acorde con otras versiones, Aguascalientes culpa al gobierno zacatecano de que, “envuelto en el discurso de paz y progreso, envía al estado vecino ese tipo de problemas que, de manera presunta, no es la primera vez que ocurren”.

“Están limpiando las estadísticas en Zacatecas para ensuciar a Aguascalientes, tema que, desde nuestra perspectiva, estamos cuidando por lo que endureceremos las medidas de seguridad para revisar que no ocurran ese tipo de hechos”, aseveraron molestos, vecinos de Aguascalientes.

Arámbula precisó que ellos están en estrecho contacto con el fiscal zacatecano, Camacho Osnaya y con el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugúerza, para coordinar no se den más ese tipo de acciones.

En su momento, el gobierno de Zacatecas respondió que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informa que se mantiene una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

“Desde el primer momento, las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera interinstitucional y en estrecha comunicación con autoridades del estado de Aguascalientes, para realizar acciones conjuntas orientadas al esclarecimiento de los acontecimientos de violencia registrados durante las primeras horas de este día”.

De manera paralela, “mantenemos un despliegue operativo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad, reforzando la presencia institucional y las labores de vigilancia, inteligencia e investigación, con el objetivo de dar con los responsables de estos hechos que afectan la tranquilidad de la sociedad”.

Identifican a Seis de las Siete Víctimas

Finalmente, el gobierno de Zacatecas informó que fueron identificados seis de los siete cuerpos, localizados el viernes en el vecino estado de Aguascalientes.

Los cuerpos identificados hasta ahora, son de personas originarias de Zacatecas, cabe señalar que, solamente uno de ellos contaba con denuncia previa de su no localización.

Las víctimas han sido identificadas como Manuel de Jesús Jacobo Castro, Miguel Adán Mena Saucedo, Coral Esmeralda Muñoz Vargas, José Eduardo Jara Elías, Alan Antony Sifuentes Redin y Frida Michelle Muro Espinosa.

El 30 de abril por la noche, a través de información de redes sociales asociada a grupos delictivos, dieron difusión de diversas fichas de búsqueda, sin embargo, estas son apócrifas, no fueron emitidas por autoridad alguna, desconociendo hasta el momento, de dónde obtuvieron dicha información y si es real.