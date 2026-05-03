Malestar por el Aumento al Pasaje Mientras el Servicio Está Igual o Peor

Camiones en mal Estado y Sucios, Saturación, Falta de Ventilación…

Por Nallely de León Montellano

A dos días de la entrada en vigor del nuevo ajuste al transporte público en Zacatecas, el incremento de un peso en la tarifa ya comienza a re􀃀ejarse en el gasto cotidiano de los usuarios, particularmente entre quienes dependen del servicio para trasladarse todos los días.

Desde el 1 de mayo de 2026, el pasaje general pasó de 10 a 11 pesos, mientras que la tarifa preferencial –dirigida a estudiantes y personas con discapacidad– aumentó de 7.50 a 8 pesos.

El ajuste fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y concesionarios, quienes inicialmente planteaban un incremento de hasta tres pesos.

Como parte de las medidas anunciadas, se estableció que las personas adultas mayores podrán acceder al servicio de manera gratuita a través de un esquema coordinado con Incluzac.

En un sondeo realizado entre usuarios en distintos puntos de la capital, la percepción es que, aunque el aumento pueda parecer mínimo, termina impactando de forma acumulada.

“Es poquito, pero al final sí pega. Uno paga ida y vuelta todos los días y ya no es lo mismo”, comentó una usuaria en el centro de la ciudad.

Para quienes utilizan más de una ruta al día, el gasto semanal se incrementa y obliga a reorganizar el presupuesto. Algunos señalaron que el transporte ya representa uno de los principales egresos, incluso por encima de otros rubros básicos.

A la par del aumento, persisten las quejas por las condiciones del servicio. Usuarios refieren unidades en mal estado, falta de limpieza, asientos deteriorados y fallas mecánicas visibles. También mencionan saturación en horas pico y tiempos de espera irregulares.

“Si al menos se vieran mejoras, uno lo entendería, pero los camiones están igual o peor”, expresó otro usuario.

Además, se señalaron problemas como la falta de ventilación, el exceso de pasajeros y la conducción brusca en algunos casos, lo que refuerza la inconformidad frente al incremento.

Para muchos, el punto central no es únicamente el aumento, sino la falta de correspondencia entre el costo y la calidad del servicio.

Mientras tanto, el transporte público continúa siendo indispensable para miles de personas en la entidad, que no cuentan con alternativas de movilidad y deben asumir el ajuste en su economía diaria.