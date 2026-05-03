Personal del ISSSTE Niega y Pone Trabas en el Servicio de Interrupción del Embarazo

Dan Argumentos sin Sustento, Acusa Cristela Trejo

Por Nallely de León

Montellano En Zacatecas, la abogada feminista Cristela Trejo denunció que personal médico del ISSSTE ha incurrido en prácticas de negativa y obstáculos para brindar el servicio de interrupción legal del embarazo, pese a que se trata de un derecho establecido en la normativa nacional.

Señaló que, aunque la obligación de garantizar este servicio existe desde 2022, en semanas recientes se han documentado casos en los que derechohabientes no han podido acceder a él.

“Se les niega por distintos argumentos que no tienen sustento, como decir que no están obligados o pedir requisitos que no corresponden”, explicó.

Entre las irregularidades, mencionó que algunas usuarias han sido enviadas a otras instituciones de salud sin un proceso adecuado de referencia, lo que termina retrasando la atención.

Esta dinámica provoca que las pacientes regresen al ISSSTE por su derechohabiencia, generando un “rebote” que dificulta el acceso efectivo al servicio.

Para Trejo, estas acciones constituyen retranegligencia y también violencia institucional, al tratarse de un derecho claramente establecido en lineamientos y protocolos médicos. Recordó que incluso existe un manual específico que detalla cómo debe brindarse la atención.

Advirtió además que las negativas se presentan en algunos casos aun cuando las solicitudes derivan de situaciones de violencia sexual, donde la atención debería ser inmediata.

Ante este panorama, hizo un llamado a directivos y autoridades del ISSSTE para que garanticen el cumplimiento de la ley y eviten prácticas que vulneren los derechos de las usuarias.

Añadió que, aunque inicialmente buscan que el servicio se otorgue sin necesidad de sanciones, no descartan acudir a instancias como órganos internos de control o promover acciones por violencia institucional.

Finalmente, señaló que colectivas y organizaciones feministas se mantendrán atentas para verificar que el acceso a este servicio se garantice de manera efectiva en las clínicas y hospitales del estado.