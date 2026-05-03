Por Falta de Desarrollo Tecnológico e Industrial, Padece Zacatecas Fuga de Talento en Química

Egresados Buscan Empleos o Posgrados en México o el Extranjero

Por Gabriel Rodríguez

El cuerpo académico de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) puntualizó que “al no contar con desarrollo tecnológico e industrial la entidad zacatecana, no hay posibilidades de que sus egresados se empleen aquí por lo que deben emigrar a diversos puntos de la geografía nacional e internacional”.

Sin embargo, algunos de los representantes señalaron que “tocará a las nuevas generaciones generar todas esas posibilidades a partir de la creación de opciones de desarrollo local”.

La directora de dicha unidad, Elena Donají Ramírez Alvarado, acompañada de su equipo de coordinadores del plantel, señaló lo anterior y precisó que lo anterior se debe en parte a que en Zacatecas “no hay industria y no hay desarrollo tecnológico con el fin de puedan contratarse sus egresados, hecho que debería de formar parte de un trabajo conjunto que no se ha desarrollado hasta el momento en la entidad.

“Nosotros, de cualquier manera, no podemos quedarnos a expensas de lo que pueda o no pueda hacer el gobierno, sentido en el cual la Universidad realiza su función como en el caso de vincularse a empresas de otros estados, para el caso de Pisa, en Guadalajara y otras más, que permiten que nuestros alumnos salgan a realizar prácticas profesionales y finalmente se empleen en ellas”.

Por lo anterior, Ramírez Alvarado expresó que cada semestre salen de Zacatecas alrededor de 20 jóvenes a la ciudad de Guadalajara para practicar y contratarse en la empresa Pisa, “donde se quedan a trabajar o bien buscan empleo en otros espacios”.

Admitió que, en efecto, en Zacatecas no hay empresas de ese tipo pero que sus muchachos salen gracias a eso convenios de colaboración pero “es cierto, subrayó, aquí no tenemos empresas que paguen bien a nuestros egresados, en el entendido de que muchos de ellos egresan sobrecalificados de nuestra unidad académica.

“En todo caso, esa debería ser parte de las actividades esenciales del gobierno, al tratar de buscar ese tipo de espacios para abrir esas oportunidades para nuestros chicos”.

Advirtió que “de ocho a 10 alumnos parten de la unidad cada año con calificaciones sobresalientes pero quienes, por desgracia, deben irse de Zacatecas para conseguir un empleo o a estudiar posgrados nacionales e internacionales porque aquí no cuentan con las condiciones para su desarrollo”.

La directora detalló que gente de Ciencias Químicas realiza posdoctorados en Washington, con niveles de excelencia en su currículo, entre otros ejemplos que se pueden citar.

“Nuestra gente quiere seguirse capacitando, pero es claro que bajo las condiciones locales, optarán por otras universidades nacionales y extranjeras que les ofrecen las condiciones que ellos buscan; pero la mayoría, cierto es, quiere salir del estado”.

Uno de los participantes subrayó que “Zacatecas no les ofrece las oportunidades para su desarrollo laboral, lo que en la misma medida ocurre para la realización de sus prácticas por lo que firmamos convenios interuniversitarios e instituciones privadas para ir hacia ellas.

“Nosotros no queremos culpar al gobierno por lo que nos falta sino que debemos crear esa serie de condiciones para el desarrollo de una o varias industrias privadas con el fin de que podamos salir adelante y si no hay industria, somos nosotros quienes debemos producirla para trabajar en ella”.