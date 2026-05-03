PT Quiere Encabezar la Alianza en Zacatecas Para 2027: Alfredo Femat

“Ya no Queremos ser el Parche”

Por Gabriel Rodríguez

El legislador local por el Partido del Trabajo (PT), Alfredo Femat Bañuelos, dijo que “hasta este momento, se mantiene en pie la alianza para ir juntos con Morena en las elecciones intermedias del próximo año 20272, sin embargo advirtió: “Ya no queremos ser parche, por lo que vamos con todo para ganar como partido Baja California Sur y Zacatecas”.

Toda vez que hace poco, Femat Bañuelos declarara que “en sentido alguno estarían dispuestos a admitir entre sus filas al senador Saúl Monreal, en sus afanes de ir por el gobierno de Zacatecas en el 2027”, él mismo aclaró que se mantiene la alianza entre Morena, Verde y PT.

“Eso lo hacemos, por encima de todos los acuerdos y decisiones que se han tomado, pese a lo cual, subrayó, seguimos en el concierto de ir juntos”.

A eso puntualizó que “cada partido en lo individual, para el caso de PT y Verde, comenzará a reclamar en la mesa de negociaciones” un mejor reparto del pastel para cada uno de ellos como aliados morenistas.

“Nosotros ya dejamos claro en nuestras exposiciones cada una de las pretensiones que deseamos realizar para que cuando se den las mesas, cada uno de nosotros exponga lo que deseamos tener en nuestro poder”.

En ese sentido, subrayó que el PT reclama para sí el estado de Baja California Sur además del estado de Zacatecas, que “son dos entidades que deseamos encabezar como parte de nuestras pretensiones fundamentales de cara al 27”.

El Verde, por su parte, añadió, “pide San Luis y creo que por ahí va a reclamar también algunos otros puntos de la geografía nacional”, que al parecer serían como cinco, acorde con lo que ellos mismos han señalado.

En la misma medida, dijo que fue un acierto la llegada de Citlalli Hernández a la presidencia nacional de Morena, de quien expresó: “A nosotros, la presencia de Citlalli nos genera mucha más confianza, al menos al PT y al Verde” que aquella que pudiera ofrecerles en su momento Luisa María Alcalde, destituida del cargo para enviarla a la coordinación jurídica de la presidencia de la República.

Dijo que Hernández les ofrece mayor capacidad de diálogo y sobre todo confían en su persona porque en 2024 estuvo en la mesa de negociaciones “y desde entonces nos dio juego”.

Pero, insistió, de principio ya le hicimos ver a Morena “que debe valorar que vamos sobre Baja California Sur y Zacatecas entidades deben pasar a formar parte de nuestro desarrollo”.

Subrayó que ese mismo argumento habrán de llevar a la mesa de negociación en días próximos. Por último, dijo que “más allá” de las presuntas calenturas del gobierno por imponer a su sucesora, “la moneda está en el aire, pero es muy pronto para decir quién será el candidato oficial porque ni siquiera hay mesa de diálogo previa”. Además, el problema de las gubernaturas, no va a resolverse en los estados, “eso es falso, sino que se resolverá en México, no aquí”.