Agenda Cultural Feria Nacional de San Marcos 2026: Domingo 3 de Mayo

FORO DEL LAGO

19 horas, Flor de Jade, Folk fusión, Aguascalientes.

20 horas, Percance, Rock latino, Costa Rica.

21 horas, Los Choclok, Son jarocho, Veracruz.

CUARTEL DEL ARTE

18 horas, Delta Pride, Country hard rock, Aguascalientes.

19 horas, Spitout, Rock metal, Aguascalientes.

PATIO DE LAS JACARANDAS

18 horas, Mi Tierra Mextiza, Música tradicional mexicana, Aguascalientes.

19 horas, Joven Ballet Folclórico de Aguascalientes, “De Aguascalientes son…nn”, Danza folclórica, Aguascalientes.

TEATRO MORELOS

20 horas, “Grand Slam”, Drama Fest, Coordinación Nacional de Teatro, Cromática Escénica y Kraken Teatro, CDMX. Duración: 75 min. │ Clasificación: 13+. 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $200.

TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO

Programación para la infancia. 17 horas, “La calle de los gatos”, Grupo Teatral Extranjero, Teatro y títeres para niñas y niños, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.

TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL

17:30 y 20 horas, “El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia”. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.

SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA

21 horas, “Cómo casarse en 7 días”, La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla desde las 20 horas, $250.

SÓTANO STALLWORTH

Tablao flamenco, Corral de la Morería, con las estrellas del flamenco María Moreno y David Coria, celebrando su 70 aniversario, España. Costo: $250. Boletos en taquilla del Teatro Morelos y showticket.com.mx. Acceso: 20 horas. Cupo limitado. Evento dirigido a mayores de edad.

PLAZA DE LAS ARTES (CASA DE LA CULTURA)

12 horas, Andador de Cocina Típica de Aguascalientes.

MUNICIPIOS – JESÚS MARÍA

17 horas, Batucada “Beat Girls”.

17:15 horas, Circo Sueño Azul, Sueño Azul Teatro.

18 horas, Muestra, Casa de Música Cedecos, Danza folclórica mexicana.

18:30 horas, Muestra, Talleres de Danza Clásica, Danza Jazz, Guitarra y Canto de la Casa de la Cultura local.

19:30 horas, Ferial “A 60 años de tradición”, Ferial de Aguascalientes, Grupo de Danza Folclórica Termal y Mariachi Mi Nombre es México.

21 horas, Pasteles Verdes.

Talleres efímeros de artes visuales, danza, música, literatura, teatro y artesanías en bibliotecas públicas municipales.

CASA TERÁN

11 horas, Ciclo de cine: “La Matinée de la Feria: Cine para peques”. Cupo: 30 personas.

MUSEOS Y GALERÍAS

GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO

XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven. Miércoles a domingo, 11 a 16 horas. Entrada libre.

MUSEO DE AGUASCALIENTES

“Rostros y Tradiciones de México”. “Saturnino Herrán, El color de México”. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO NO. 8

“Esto no es el hilo negro”. “Teotl y sangre: Nuestra herencia”, Josué MGAs Art. “Su destino secreto”, Enrique Guzmán. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.

EX ESCUELA DE CRISTO O GALERÍA ESCUELA PÍA

“Pretextos”, Juan Castañeda. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre.

MUSEO ESPACIO

“Futuros posibles. 60 años de Arte Joven”. “SOMOS. Imaginarios de la naturaleza”. “Geometría en tránsito”, Irene Zundel. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.

MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA

“Caballo de papel”. Miércoles a domingo. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Miércoles entrada libre.

GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES

“Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles”. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad.

MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO

“Herbario de Venus”, Alina Ramírez. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre.

VISITAS GUIADAS Y TALLERES

MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA, MAC 8, MUSEO AGUASCALIENTES Recorridos guiados y talleres efímeros. Miércoles a domingo, 11, 12, 13, 14 y 15 horas. Laboratorio de domingo, 11 a 13 horas.