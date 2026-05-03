Aguascalientes Reúne a los Mejores Ejemplares Cuarto de Milla en Evento Nacional

En la Pista Ecuestre de la Isla San Marcos

La gobernadora encabezó la premiación del Concurso Morfológico del Circuito Nacional de Caballos Cuarto de Milla de Conformación.

Realizó un recorrido por los cultivos de reconversión en la Zona Agrícola.

Asistió a la premiación del Concurso Nacional de Cabra Alpina de Leche.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en diversas actividades relacionadas con el sector agropecuario, como parte de la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento del campo, la innovación productiva y el impulso a los ganaderos locales y nacionales.

Inicialmente, Tere Jiménez encabezó la premiación del Concurso Morfológico del Circuito Nacional de Caballos Cuarto de Milla de Conformación, un evento que reúne a destacados criadores y ejemplares de alto nivel del país, en el marco de la verbena abrileña.

El concurso se llevó a cabo en la Pista Ecuestre de la Isla San Marcos, donde se evaluó la morfología de los caballos; además, se observaron sus movimientos, como el paso, el trote y el galope.

Cabe destacar que estos caballos destacan por sus cuerpos musculosos y proporciones armónicas, cualidades que los hacen ideales tanto para el trabajo con ganado como para disciplinas ecuestres; además, son ampliamente apreciados en exhibición.

Posteriormente, la gobernadora Tere Jiménez realizó un recorrido por los cultivos de reconversión en la Zona Agrícola de la Expo Campo, donde conoció los avances en técnicas orientadas a mejorar la productividad y diversificar la producción. En este espacio se promueve la producción de espárrago, jitomate, lechuga, ciruelo, guayaba, limón, higo y durazno, entre otros cultivos que requieren menos agua y tienen una mayor rentabilidad.

Finalmente, Tere Jiménez asistió a la premiación del Concurso Nacional de Cabra Alpina de Leche en la pista principal de la Expo Ganadera, donde se exhibieron ejemplares de alta calidad genética, reconocidos por su producción lechera, conformación y manejo, lo que demuestra el esfuerzo de los criadores por fortalecer la caprinocultura en el país.

Acompañaron a la gobernadora Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae); Erik Emmanuel Rodríguez Cruz, presidente de la Asociación de Criadores y Caballistas del Estado de Aguascalientes; Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes; Juan José Rivas Herrera, presidente de la Asociación Ganadera Local de Ovinocultores y Caprinocultores de Aguascalientes (AGLOYCA); representantes de la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto de Milla (AMCCCCM); Alexa I, reina de la Feria Nacional de San Marcos 2026, y sus princesas Andy Díaz y Mina Jiménez