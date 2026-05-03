Inicia en Aguascalientes el Torneo “México Tierra de Victorias” con una Función Histórica de Boxeo

Ante la Plaza Patria llena y en un ambiente de gran emoción, arrancó en Aguascalientes el torneo “México Tierra de Victorias”, con una función inaugural que se consolidó como uno de los eventos de mayor impacto en la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Este encuentro fue organizado por la Cerveza Victoria, en coordinación con el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto del Deporte, con el objetivo de impulsar el boxeo y brindar un espectáculo deportivo de alto nivel para las familias.

La velada incluyó combates eliminatorios en la categoría Peso Gallo, así como exhibiciones de talento local, abriendo camino a nuevas promesas del boxeo aguascalentense.

Los pugilistas, provenientes de promotoras de prestigio nacional como Zanfer Boxing y Latin KO, protagonizaron las primeras llaves eliminatorias rumbo al cinturón Victoria WBC, asegurando un alto nivel competitivo.

Destacaron los combates entre Emiliano Toscano y Abraham Lezama, así como Ricardo “Pichi” Salgado y Armando “Avispón” García, cuyos ganadores avanzaron a las semifinales.

La función contó con la presencia de reconocidas figuras del boxeo mexicano, como Juan Manuel Márquez, Mariana Juárez y Marco Antonio Barrera, quienes dieron realce al evento y convivieron con la afición.

Con acceso gratuito, miles de asistentes disfrutaron de una noche que combinó deporte, emoción y ambiente familiar, fortaleciendo la cercanía entre el boxeo y la ciudadanía. El cierre corrió a cargo del Grupo Cañaveral, que puso el toque musical a una velada inolvidable.

Para quienes no pudieron asistir, la función fue transmitida a nivel nacional este sábado 2 de mayo a través de Box Televisa (Canal 5) y TV Azteca.