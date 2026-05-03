Pabellón del Vino: Experiencia Imperdible en la Feria Nacional de San Marcos

Ofrece Vinos Aguascalentenses que han Ganado Premios

Se ubica en el cruce de J. F. Elizondo y avenida Adolfo López Mateos.

Abierto al público en general de 16:00 a 19:00 horas; de 19:00 a 24:00 horas el acceso es con reservación previa al WhatsApp 449 940 15 28.

Para conocer el programa completo de actividades, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @vinosdeaguascalientesmx/.

¿Ya visitaste el Pabellón del Vino? Es una experiencia imperdible para locales y visitantes, donde cada copa cuenta una historia y cada etiqueta refleja el esfuerzo de familias y empresas que hoy posicionan al estado como un referente del vino en México.

“El pabellón ofrece una experiencia única, diseñada para descubrir la calidad y diversidad de los vinos aguascalentenses, muchos de ellos reconocidos a nivel internacional”, señaló Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

En este espacio se pueden encontrar diversos vinos aguascalentenses que han ganado premios internacionales. En esta edición participan destacadas vinícolas como Somos Vid, Somms 8, Recordari, Renacimiento, Marqués de Romero, Viñedos Llorones, NOX Vinea, Babal, Kasa Xawat, Sarmiento, Santa Elena, Viñedos Iberia, Bonagens, Viñedos Santa Mónica, Bodegas y Vinos Triunvirato, Bodegas Origen, Casa Manríquez, Cuatro Soles y Hacienda de Letras.

Además, las y los visitantes pueden participar en catas guiadas, conferencias, degustación y conciertos. Al mismo tiempo, representa una plataforma clave para que los productores locales fortalezcan su presencia y lleven sus etiquetas a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

El Pabellón del Vino se ubica en el cruce de J. F. Elizondo y avenida Adolfo López Mateos y se encuentra abierto al público en general de 16:00 a 19:00 horas; mientras que de 19:00 a 24:00 horas, el acceso es mediante reservación previa vía WhatsApp al 449 940 15 28. Para conocer el programa completo de actividades, las y los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @vinosdeaguascalientesmx.