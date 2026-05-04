Advierte Antorcha Campesina Sectarismo, Culto a la Personalidad e Imposición en el PRI

Se Equivoca Carlos Peña al Privilegiar a Roberto Luévano: Osvaldo Ávila

Por Gabriel Rodríguez

El líder estatal de Antorcha Campesina (AC) Osvaldo Ávila Tiscareño, afirmó que el presidente del PRI en Zacatecas, Carlos Peña Badillo, “comete un grave error si piensa que privilegiando a Roberto Luévano, por encima de otras figuras representativas para contender en el 2027 por Guadalupe, ganaría las elecciones, cuando en realidad lo que haría sería allanar el camino para que Morena gane de nuevo en esa localidad”.

Ávila Tiscareño indicó que ciertamente Guadalupe sería un escenario competido de cara a la renovación municipal del año que viene en vista de que las elecciones que se realizaron en 2024 tuvieron escaso margen de distancia entre Morena y PRI.

“Sin embargo y, como es usual en Zacatecas, padecemos un atraso derivado de que siempre pesan más los intereses particulares de ciertos sectores, por lo que sería difícil pensar en una coalición o en la existencia de un candidato competitivo de parte nuestra en la oposición”.

Así, dijo que sería probable que Morena jugara con sus dos mejores cartas de presentación que son la diputada local Susana Barragán y la secretaria de administración del gobierno estatal, Mary Carmen Salinas, “por lo que de nuestro lado, no hay un candidato sólido, pero tampoco tenemos consistencia para contender como opositores”.

De esa manera, lamentó que, en días pasados, el propio PRI estatal nominara a un encargado territorial para Guadalupe en la persona de Juan García Páez, para que recon figure la dirigencia y a los candidatos, a la usanza de como cuando el PRI tenía todo el poder, en vista de que García Páez nada más se dedicó a homenajear a Roberto Luévano y eso es inconcebible a estas alturas porque “ya no estamos para rendir cultos a ninguna personalidad mientras a la gente se la lleva el carambas.

“García Páez fue a enaltecer las cualidades y las virtudes de Luévano Ruiz, que no voy a negar, pero que tampoco afirmo, pero el PRI ya no está para ese tipo de imposiciones por medio de las cuales se menosprecia a otros perfiles como en el caso de las diputadas Maritere López García, Isadora Santiváñez y Dayanne Cruz Hernández, entre otros, quienes harían un buen, un gran papel en el Ayuntamiento”.

Si así, afirmó, “lo llegaran a diseñar Peña Badillo y el PRI en Guadalupe, entonces todas las condiciones estarían dadas para que en ese marco de imposiciones perdamos en esa localidad de nuevo”, advirtió.

Sin embargo, dijo que si esa fuera la decisión que tomara el partido, están en su derecho de hacerlo, pero hay que señalárselos a tiempo para lo que es sin duda un escenario complicado, “tal como lo dejó ver García Páez, quien llevaba ya a esa jornada los dados cargados en favor de Luévano Ruiz ante lo cual será difícil conciliar con otros candidatos”.

Advirtió que sus conceptos no deben entenderse en sentido alguno que esté interesado en participar como parte del proceso de renovación municipal, “pero creo que deben tener en cuenta que AC es una organización con representación local y nacional y nos sostenemos con nuestros propios recursos; no tenemos todo el poder financiero de un municipio; es decir, socialmente tenemos fuerza en muchos sectores y comunidades que, de entrada debieran importarles electoralmente”.

Pero cree que “en el PRI prefieren ignorarnos o no ver nuestra fuerza porque, de entrada, las labores de García Páez nos van a afectar” y van a posicionar de nueva cuenta a Morena en un momento en el que esa localidad “es un desastre, aun cuando a nosotros el presidente actual, José Saldívar, siempre nos ha atendido, y no lo voy a negar”.

“Hay que decírselo claro a Carlos, si él se plantea seguir fortaleciendo ese escenario, entonces van a ratificar el triunfo de Morena, nos van a descalabrar y a nosotros nos volverá a ir mal por sectarios”.