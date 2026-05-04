Carlos Puente Reconoce Avances en la Ampliación de Derechos Laborales

Carlos Puente, Coordinador de los diputados federales verdes, reconoció grandes avances en los derechos y la política laboral con la finalidad de dignificar el trabajo.

“Estos logros han sido producto del acuerdo entre trabajadores, empresarios, legisladores y gobierno”, destacó.

En su gira por Jerez, al escuchar y hablar con los habitantes de este Pueblo Mágico, Carlos Puente destacó la reducción de la jornada laboral, el incremento gradual del salario mínimo, haber elevado a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y garantizar seguridad social para los trabajadores de las plataformas digitales además de la posibilidad de que el Infonavit construya o rente vivienda digna y conseguir la creación del Certificado Laboral de Agroexportacion, entre otros logros legislativos.

“Los diputados verdes hemos impulsado estas iniciativas para ampliar los derechos de las y los trabajadores mexicanos”, añadió.

El líder parlamentario sostuvo que el Partido Verde seguirá promoviendo leyes para el bienestar de las y los trabajadores.

“Insistiremos en establecer en la Constitución que por cada 5 días de trabajo al menos haya 2 días de descanso”, concluyó.