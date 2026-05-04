Consolida José Narro Céspedes Trabajo Territorial y Llama a Defender la Soberanía Nacional

El diputado federal José Narro Céspedes informó, durante su conferencia de prensa, que continuará recorriendo el estado de Zacatecas y manteniendo el contacto directo con la ciudadanía, al considerar que la verdadera medición política se encuentra en la opinión del pueblo y no en encuestas que cali􀂿có como manipuladas.

Destacó que, a través de visitas recientes en municipios y colonias, ha percibido un respaldo ciudadano creciente, subrayando que “la encuesta real es la que se construye todos los días con la gente”.

En ese sentido, reiteró su decisión de priorizar el trabajo territorial sobre actividades partidistas nacionales.

En materia de seguridad, el legislador señaló que, si bien se han registrado avances, persisten problemáticas graves en Zacatecas, como la violencia, desapariciones y la presencia de grupos delictivos.

Expresó su solidaridad con las víctimas y con las familias buscadoras, reconociendo que este tema sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.

Asimismo, hizo un llamado a no generar falsas percepciones de seguridad y a continuar fortaleciendo las estrategias que permitan recuperar la paz en la entidad, enfatizando que no se puede construir tranquilidad mediante acuerdos con grupos delictivos.

En el ámbito nacional, respaldó las acciones de su partido en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, destacando la importancia de que los servidores públicos enfrenten investigaciones sin protección política cuando existan señalamientos.

También expresó su postura en defensa de la soberanía nacional ante posibles actos de injerencismo extranjero, subrayando que las investigaciones deben realizarse por autoridades mexicanas.

En relación con la vida interna de Morena, consideró positivo el relevo en la dirigencia nacional, señalando que permitirá fortalecer la organización rumbo al proceso electoral de 2027.

Indicó que este proceso será clave para evaluar avances, corregir errores y consolidar el proyecto político en el país y en Zacatecas.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar desde el territorio para contribuir a la recuperación del estado, impulsar el desarrollo del campo y fortalecer las condiciones de bienestar para las y los zacatecanos.