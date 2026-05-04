Queda Rota Percepción de que Seguridad en Zacatecas va Bien: José Narro Céspedes

“Habría Seguridad si Grupos Delictivos no Tuvieran Presencia”

Por Gabriel Rodríguez

Durante la conferencia dominical de este domingo en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), el legislador por Morena en San Lázaro, José Narro Céspedes, señaló que Zacatecas padece una marabunta de encuestas, pero que lo real es que a muchos de esos aspirantes, “nunca los hemos visto en trabajo de campo, tal vez porque no les guste ensuciarse sus zapatillas”.

“La verdad es que en el FPLZ quisiéramos a ver a algunos de estos que dicen que recorren el estado, no como nosotros lo hacemos porque, además, muchos de ellos – acusó– pagan encuestas semanales, es decir, erogan gran cantidad de recursos, de los cuales debemos preguntar sus orígenes, sus procedencias, pues queremos que nos digan de dónde sacan todo ese dinero”.

Narro Céspedes añadió que, en el sentir de su agrupación política, van bien, como en el caso de que el pasado fin de semana se concentraron en Guadalupe, justo en la comarca, que es una zona complicada porque “ni tienen agua, pero tampoco cuentan con seguridad”.

De igual manera, el diputado federal morenista destacó que “una de sus ideas centrales era estar presentes este domingo en el congreso nacional de Morena, en Ciudad de México, pero pensamos que era más importante trabajar en Zacatecas e informar de nuestras labores”.

Al respecto, dijo que en todos lugares, plazas públicas, transporte urbano o en las calles escucha seguido la palabra “grandeza”, seguida de que la ciudadanía les dice que “vamos a ganar”, que es en todo caso la encuesta real en la que dijo ellos se basan para asegurar el triunfo.

Al retomar el tema de los adelantados que usan ropa de marca y no se quieren manchar el calzado, dijo que muchos de ellos gastan entre 300 mil y 500 mil pesos por encuesta, las más económicas, que “mandan confeccionar” a muchas empresas de publicidad.

Advirtió que “desde el oficialismo se pregona el triunfo de su candidata quien, de andar entre siete y ocho por ciento debajo, de pronto salta hasta 25 a 30 por ciento encima de otros, lo que no deja de ser un hecho curioso y del cual lo único que podemos decir es que se trata de un fenómeno maquiavélico”, del cual en realidad “no hay una explicación sólida al respecto que se sustente en la realidad”.

Tal ocurre, dijo, en la política real porque “debemos advertir que con esas encuestas se tratan solamente de un proceso de manipulación política, con el fin de inclinar apetencias electorales”.

Criticó además el tema de la seguridad en Zacatecas y se refirió a las personas asesinadas en Zacatecas y que fueron abandonadas en Aguascalientes, “lo que evidencian que la percepción de que Zacatecas va bien queda rota y convierte al municipio de Luis Moya en una ‘border line’ que nos deja mal parados”.

Señaló que estos hechos son sólo la punta del iceberg, lo que demuestra que quedan por delante retos por superar.

“Habría seguridad si ese tipo de grupos no tuvieran presencia, hecho que no ocurre en Zacatecas en sentido alguno porque de otro modo pareciera cesión de territorios ante la presencia de la criminalidad organizada”.