Ulises Mejía Resalta Tradición de 58 Años en La Marianita

Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro participó en el festejo del Día de la Niña y el Niño en el Barrio de La Marianita, donde destacó el valor de una tradición con 58 años de historia que reúne a las familias y fortalece la convivencia comunitaria.

En un momento emotivo de la celebración, se llevó a cabo la coronación y despedida de la reina, reconociendo a Mía Abigail Pucheta Basurto como reina saliente, así como la coronación de Vania Sofía Vázquez como reina entrante, acompañada de Jessica Abigail Rodríguez como segunda princesa y Lía Victoria Sánchez como tercera princesa.

El legislador reconoció el compromiso de las y los vecinos por mantener viva esta celebración que forma parte de la identidad del barrio y que, generación tras generación, sigue uniendo a la comunidad.

Ulises Mejía Haro reiteró que preservar las tradiciones es fundamental para fortalecer el tejido social y mantener vivas las raíces de Zacatecas.