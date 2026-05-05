Anuncian Festivales con Actividades Para la Infancia y Presentaciones Musicales

Les Denominan “Paz, Bienestar y Progreso”

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, dio a conocer la realización del Festival de la Paz, Bienestar y Progreso, una estrategia que se implementará en distintos municipios del estado con el objetivo de fortalecer la convivencia social y generar derrama económica en las regiones.

Indicó que este programa forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para acercar actividades culturales y recreativas a las comunidades.

De acuerdo con lo expuesto, el Festival de la Paz, Bienestar y Progreso iniciará en el municipio de Pinos el próximo 9 de mayo, marcando el arranque de una serie de eventos que se estarán replicando cada 15 días en diferentes demarcaciones.

El secretario mencionó que la intención es mantener una agenda constante que permita llevar este tipo de actividades a lo largo y ancho del estado hasta el mes de diciembre.

Explicó que el festival está diseñado como un espacio familiar, en el que habrá actividades desde temprana hora, incluyendo dinámicas para niñas y niños, así como presentaciones musicales por la noche.

Indicó que con estas acciones buscan crear entornos seguros donde las familias puedan convivir y participar en eventos accesibles dentro de sus propias comunidades.

Uno de los ejes principales de estos festivales es el impulso al talento local, ya que se contempla la participación de artistas zacatecanos en la mayoría de las presentaciones, con el propósito de apoyar al sector cultural y generar oportunidades económicas para músicos y agrupaciones de la entidad.

Asimismo, se prevé que el festival recorra municipios como Guadalupe, Ojocaliente, Nochistlán, Fresnillo y Río Grande, entre otros, con la posibilidad de realizar más de un evento en algunas localidades.

Barragán Ocampo destacó que existe una amplia expectativa en los municipios por formar parte de estos festivales, ya que representa una oportunidad para dinamizar la economía local y reforzar el tejido social.

Finalmente comentó que con una planeación anticipada y la coordinación de diversas instancias, se espera que esta iniciativa se consolide como una de las principales apuestas del año en Zacatecas.