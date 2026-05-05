Escamotean Pago del Bono de Despensa a Trabajadores Sindicalizados del Issstezac

Afectados, Alrededor de 400 Personas

Por Nallely de León Montellano

Trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) realizaron una protesta para exigir el pago del bono de despensa que, aseguran, debió entregarse desde el pasado 30 de abril.

Liliana Pérez Aguilar, representante sindical, informó que este apoyo corresponde a dos mil 900 pesos por trabajador y que alrededor de 400 empleados permanecen a la espera del recurso, sin que hasta el momento se haya concretado la dispersión. De acuerdo con lo expuesto, la causa del retraso sería un problema administrativo vinculado con la empresa proveedora del servicio.

Aunque, dijo, la institución ya habría realizado el pago correspondiente, la falta de respuesta de dicha empresa ha impedido que el bono llegue a las y los trabajadores.

Señaló que han mantenido comunicación con el área de finanzas del instituto, donde se les ha reiterado esta versión; sin embargo, ante la falta de solución, decidieron manifestarse y tomar oficinas como medida de presión.

La representante sindical indicó que la exigencia es que el pago se libere de manera inmediata, ya que han pasado varios días desde la fecha comprometida.

Añadió que esperan una respuesta favorable en el transcurso de este lunes, de lo contrario, determinarán otras acciones a realizar.