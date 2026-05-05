Exijamos que Realicen una Limpia al Interior de Morena: Claudia Anaya Mota

“Debe Aceptar que Tiene Enorme Cantidad de Problemas en Todo el País”

Por Gabriel Rodríguez

La senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, pidió tomarle la palabra a Morena, quien durante su convención nacional del pasado fin de semana, demandó cerrarle las puertas a la corrupción, “por lo que, en la misma medida, exijámosles que realicen una limpia al interior de su partido”.

Anaya Mota estuvo este lunes en Zacatecas, donde dijo que “lo primero que tendría que hacer Morena es aceptar que tiene no uno sino una enorme cantidad de problemas en todo el país”.

A eso dijo que “es evidente que las estructuras del narcotráfico han penetrado los gobiernos de todo el país en un nivel del cual, al momento, no tenemos una idea precisa, ya que antes deberá revisarse”.

Indicó que su papel como senadora no consiste en acusar a nadie de manera anticipada “pero lo que urge es que haya toda una serie de investigaciones legales con el fin de que se someta a cualquiera, sea quien sea, ante la justicia”.

En la misma medida, destacó que “un acuerdo entre un político y la delincuencia, no es un acuerdo menor, porque siempre habrá quienes paguen todos los precios frente a esos acuerdos, en la persona de los ciudadanos”, lamentó.

“Estamos presenciando el desastre nacional por todos padecido, ante la enorme cantidad de muertes, desapariciones, extorsiones, secuestros y muchos males más porque (Morena) no puede desestimar, ni siquiera subestimar, que la ciudadanía está viviendo un calvario en todo el país”.

Lamentó que Zacatecas sea el escenario en el cual, la delincuencia es quien ahora organiza las ferias, lo mismo que ocurre con las ventas de alcohol y cigarro, “en un momento en el que prácticamente a todo mundo cobran extorsión”.

En medio de todas estas desgracias, el Estado mexicano, que debería ser garante del pacto social “y la instancia a la cual se le trans- fiere todo el poder, no es capaz de devolver en este momento a sus ciudadanos ni justicia ni paz, seguridad o convivencia social sanas.

“Pero si, como lo vemos en todo México, la autoridad no cumple con su responsabilidad y opta por pactar con la delincuencia, entonces no tiene sentido su representatividad”.

Dijo que, para poder dar presencia a la teoría del Estado, “resulta imprescindible que se haga una limpia nacional en donde todos quienes se hayan involucrado con la delincuencia organizada paguen el precio de haber subyugado a la población, condenándola a vivir en el infierno.

“Las cortinas de humo, como la serie sucesiva de escándalos que surgen día a día desde la estructura de poder pueden y suelen ser estrategias de gobierno, factores todos los cuales no van a resolver el problema”.

A ello sumó que, por más escándalos que se produzcan cotidianamente, “la población va a seguir padeciendo las dificultades derivadas de una autoridad omisa, cómplice de la delincuencia organizada, por lo que la mafiocracia que gobierna el país debe ser definitivamente expulsada”.