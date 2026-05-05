Expo Antad 2026: Oportunidad Clave Para Expandir Negocios de Aguascalientes

La Convocatoria ya Está Abierta

Se realizará los días 19, 20 y 21 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

Las y los interesados deben completar su registro en https://docs.google.com/forms/d/1tByBjdsbrYaGLiVu7KN-nBAzBRz-gaJcwYZI9UItMi8/edit/.

Para mayores informes, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensiones 5908 y 5959.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), abrió la convocatoria para integrar el pabellón estatal en Expo ANTAD 2026, uno de los encuentros más importantes del sector retail en América Latina, que se realizará los días 19, 20 y 21 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

Esta participación representa una oportunidad directa para que los productos Hecho en Aguascalientes lleguen a nuevos mercados y se posicionen ante compradores nacionales e internacionales. En este espacio convergen más de 50 mil visitantes provenientes de 70 países, lo que lo convierte en un punto clave para generar alianzas comerciales y expandir la presencia de las empresas locales.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que su administración continuará impulsando acciones concretas que abran nuevas puertas a los productores del estado, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y competitividad en mercados cada vez más exigentes.

Por su parte, el titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, subrayó que el pabellón estatal permitirá a las empresas exhibir sus productos ante compradores y proveedores estratégicos, además de facilitar encuentros de negocios que pueden traducirse en acuerdos comerciales de alto impacto.

La convocatoria se dirige a empresas que cumplan con la normativa y los requisitos necesarios para integrarse a cadenas comerciales, por lo que se invita a las interesadas a completar su registro a través del siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/1tByBjdsbrYaGLiVu7KN-nBAzBRz-gaJcwYZI9UItMi8/edit/.

El cupo es limitado. Para más informes, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensiones 5908 y 5959.