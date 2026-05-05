Fortalecen la Formación de Fisioterapeutas a Través de su Clínica de Rehabilitación Física

Centro de Atención de Alta Calidad y Bajo Costo

Con instalaciones equipadas y una alta demanda externa, la clínica se consolida como un pilar en la salud, prevención y bienestar.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa reafirmando su compromiso con la excelencia académica y el bienestar social, gracias al acercamiento de diferentes servicios y programas, como la Clínica de Rehabilitación Física, un espacio donde estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física consolidan sus conocimientos mediante la práctica clínica supervisada.

Ubicada en la Unidad de Atención Integral a la Salud (edificio 213 del Campus Central), esta clínica no sólo funge como un laboratorio de aprendizaje con equipamiento especializado, sino también como un centro de atención de alta calidad y bajo costo para la población en general.

La maestra Carla Patricia García Luque, jefa del departamento de Terapia Física, destaca que la formación de los estudiantes es de tiempo completo, ya que integran la teoría con la práctica desde el cuarto hasta el octavo semestre. A diferencia de otros programas educativos, la UAA garantiza un entorno académico y práctico para que los futuros fisioterapeutas desarrollen técnicas y habilidades sensibles, siempre bajo la guía de catedráticos y especialistas, asegurando que cada práctica y maniobra aplicada sea la correcta para la pronta recuperación del paciente.

Actualmente, el 60% de los usuarios de la clínica son pacientes externos, mientras que el 40% restante pertenece a la comunidad universitaria. Los servicios están diseñados para atender una amplia gama de necesidades: desde la recuperación tras accidentes o cirugías, hasta la atención de atletas para descarga muscular y la prevención de lesiones en mujeres embarazadas. También, se brinda atención a los adultos mayores con el objetivo de mejorar su higiene de columna, calidad del sueño y prevenir caídas, fomentando una cultura de la prevención motora en todas las etapas de la vida.

La clínica ofrece servicios en hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia. Aunque operan como áreas distintas, la atención suele ser integral; por ejemplo, el tanque terapéutico (hidroterapia), es uno de los espacios más solicitados debido a su capacidad para atender simultáneamente a grupos de pacientes con patologías similares en rodilla, columna o cadera. La dinámica de trabajo conjunto entre las diversas áreas permite que los pacientes reciban un tratamiento multidisciplinario, favoreciendo una recuperación más efectiva y un trato humanista que los usuarios califican constantemente de manera positiva.

Para solicitar estos servicios, los interesados deben pedir una cita de valoración inicial –que podrán realizarla a partir del lunes 4 de mayo– ya sea de forma presencial en la recepción de la clínica o vía telefónica al tel. 449 910 9267. Durante esta primera consulta, un fisioterapeuta realiza una evaluación diagnóstica –la cual se agiliza si el paciente ya cuenta con una valoración médica previa– para determinar el plan de tratamiento, el área recomendada y el número de sesiones necesarias.

De esta manera, con instalaciones dignas y costos mínimos de recuperación, la Clínica de Rehabilitación Física de la UAA se consolida como un pilar de salud y formación profesional en el estado.