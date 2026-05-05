Instituto de la Juventud se Enfoca en Prevención del Delito y las Adicciones: Mauricio Acevedo

Qué Jóvenes Estén Ocupados en Entornos Positivos, Destaca

Por Nallely de León Montellano

El titular del Instituto de la Juventud del Estado, Mauricio Acevedo, aseguró que las acciones dirigidas a este sector se han enfocado principalmente en la prevención del delito y las adicciones, a través de intervenciones en escuelas y actividades comunitarias.

Explicó que los programas se implementan desde nivel secundaria hasta licenciatura, con talleres, conferencias y actividades deportivas que buscan mantener a las y los jóvenes ocupados en entornos positivos.

A esto se suma la rehabilitación de espacios públicos, con la intención de que sean seguros, iluminados y funcionales para el desarrollo social y recreativo.

En materia económica, Acevedo señaló que, aunque la generación de empleo corresponde directamente a la Secretaría de Economía, el instituto impulsa iniciativas para acercar a los jóvenes al emprendimiento. Entre ellas, destacó el programa “Rockstar Kids”, con el que brindan orientación y herramientas a quienes buscan iniciar un negocio.

Detalló que también se organizan festivales emprendedores donde las y los jóvenes pueden promover sus productos, además de canalizar proyectos hacia otras dependencias para darles seguimiento y posible financiamiento.

Indicó que el interés por emprender ha ido en aumento, ya que muchos jóvenes buscan combinar un empleo con el desarrollo de sus propios proyectos. Los apoyos más solicitados, dijo, están relacionados con insumos o materiales para iniciar negocios. Como parte de los resultados, mencionó que existe un registro de entre 20 y 30 jóvenes con emprendimientos activos vinculados al instituto.

Además, en una reciente feria del empleo juvenil se ofertaron más de mil 700 vacantes, de las cuales, aseguró, se cubrieron en su totalidad, alcanzando más de mil 800 colocaciones.

Finalmente, destacó la coordinación con el Consejo de Desarrollo Económico del Estado, donde una comisión integrada por alrededor de 250 jóvenes impulsa proyectos en distintos rubros, desde comercio y servicios hasta gastronomía y salud.