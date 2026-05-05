Invitan a la Conferencia de “Oso Trava”

Universitarios Tendrán Acceso Gratuito

Por Nallely de León Montellano

En el marco del Día del Estudiante, el Instituto de la Juventud del Estado anunció la realización de la conferencia “Tácticas de Cracks, motivación y liderazgo”, que será impartida por el emprendedor e inversionista Oswaldo Trava, conocido como “Oso Trava”.

El evento se llevará a cabo el próximo 12 de mayo a las 10:00 horas en el teatro Ramón López Velarde, con acceso gratuito para estudiantes de distintas universidades y un número limitado de boletos para el público en general, que serán distribuidos a través de dinámicas en redes sociales.

Mauricio Acevedo Rodríguez, titular del Injuventud, señaló que esta actividad busca acercar a las y los jóvenes a temas como el emprendimiento, el liderazgo y el desarrollo de proyectos propios, en un contexto donde cada vez más optan por generar sus propias oportunidades laborales.

Por su parte, Jorge Daniel Isaís del Hoyo, director de Desarrollo Juvenil, explicó que la decisión de realizar esta conferencia como parte de los festejos responde a la intención de ofrecer un mensaje práctico y cercano sobre motivación empresarial, más allá de los eventos tradicionales.

“Oso Trava” es conocido por su participación en el programa Shark Tank México, donde ha invertido en diversos proyectos impulsados por jóvenes, lo que lo posiciona como una figura referente en el ámbito del emprendimiento.

La actividad forma parte de una serie de acciones dirigidas a este sector, dado que el interés por emprender y desarrollar proyectos propios ha ido en aumento entre las y los jóvenes de la entidad zacatecana