Jorge Rada Espera que la SCJN Eche Atrás el Nombramiento de Verónica Hernández

Suma Conflictos de Interés en su Paso por Issstezac y la SA, Subraya

Por Gabriel Rodríguez

Jorge Rada Luévano, titular del corporativo Rada y abogados, afirmó que la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Verónica Yvette Hernández López de Lara, suma nuevas demandas legales, algunas de las cuales se derivan específicamente de que “al haber tenido bajo su cargo a la junta directiva del Issstezac, incumplió diversas suspensiones provisionales definitivas, que generaron daño económico patrimonial e incluso emocional a centenares de pensionados y jubilados”.

El abogado Rada detalló que “ese tipo de hechos no pueden omitirse para las quejas que con anterioridad se habrían presentado ante la idoneidad de quien en este momento es la nueva titular de la ASE”.

En la misma medida, sostuvo que “otro hecho que no se ha valorado es el relativo a que, cuando fue titular de la Secretaría de Administración del gobierno estatal, fue ella quien suscribió los contratos con la empresa Hycsa constructora del segundo piso en el bulevar, la cual en este momento mantiene una demanda legal frente al gobierno de Zacatecas por la cancelación del proyecto”.

El coordinador de ese bufet legal destacó que ese es otro aspecto de suma importancia que no se puede ni se debe subestimar, “en el entendido de que son nuevos factores que le impedirían, de facto, ocupar la titularidad de la ASE, a causa de los con􀃀ictos de interés que hay en todas esas materias”, estimó.

Citó que, además, al haber asumido el cargo en la ASE, la señora Hernández López de Lara genera “responsabilidades administrativas en el sentido de que desde el momento a partir del cual aspiraba a ser titular de la misma ASE, debió hacer del conocimiento legal de dichos con􀃀ictos de interés a ciudadanos y enterados y no lo hizo”.

Lo anterior, citó, debido a que la Ley de Responsabilidades Administrativas es muy clara al respecto porque en ella se establece que “cualquier solicitante deberá siempre presentar un informe detallado de cualquier o cualesquiera con􀃀ictos de interés que pudiera tener el solicitante en cuestión.

“Es seguro que dicho informe nunca fue presentado por Hernández López de Lara ante los diputados, pero los propios legisladores de Zacatecas cometieron además otra muy grave falta, como en los casos de los diputados Jesús Padilla y Lyndiana Bugarín, quienes al haber tenido cargos previos en la administración pública, votaron sin haberse atrevido a dirimir ese con􀃀icto de interés del cual ellos sin duda estaban empapados”.

Ante ello, dijo que su barra elevó una denuncia formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la cual se realizan las gestiones necesarias para el desahogo de pruebas, toda vez que la ASE “formaría parte del Sistema Nacional Anticorrupción como parte de un entramado nacional para atraer el hecho con el fin de que éste se resuelve de manera favorable en contra del nombramiento”.

En este momento se integran todas las variables para estructurar dicha demanda que también aterrizaría ante un juez de Distrito de la entidad zacatecana.

“Posterior a ello, vamos a solicitar a la SCJN que atraiga el caso para que lo delibere legalmente”.

Indicó que aun cuando el Poder Judicial forma parte de la estructura del partido gobernante, “la Corte deberá tomarlo en sus manos porque ya antes fue en contra de las pretensiones del gobierno estatal y por ello confiamos en ese nombramiento irregular (ante la ASE) que la ciudadanía rechaza, luego de compaginar los con􀃀ictos de interés que se mantienen con la clase política de Zacatecas”.