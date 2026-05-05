Pondrán en Marcha Destacamento en la Comunidad Saldaña, en Pinos

En la Zona Limítrofe con SLP: Flores Sonduk

Por Miguel Alvarado Valle

La estrategia de seguridad pública en Zacatecas se fortalecerá con la inauguración de un nuevo destacamento en la comunidad de Saldaña, en el municipio de Pinos, prevista para el jueves 7 de mayo, así lo informó Manuel Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP).

El secretario subrayó que esta obra forma parte del llamado “año del progreso” impulsado por el gobierno estatal y responde a la necesidad de reforzar la vigilancia en puntos clave del territorio.

Explicó que la relevancia del complejo radica en su ubicación geográ􀂿ca, al situarse en una zona limítrofe con San Luis Potosí, donde históricamente no existía un control permanente de seguridad.

Mencionó que este punto, que conecta tramos carreteros entre ambas entidades, era vigilado únicamente mediante operativos aleatorios de la Guardia Nacional, por lo que ahora se busca establecer una presencia 􀂿ja y coordinada de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Con una inversión superior a los 65 millones de pesos, el destacamento no sólo contempla infraestructura operativa, sino también espacios para la estancia y formación de los elementos de seguridad.

El complejo cuenta con capacidad de alojamiento para más de 120 policías, además de un aula de capacitación, comedor, cocina equipada y áreas destinadas a fortalecer la profesionalización continua de los cuerpos de seguridad que operan en la región sureste del estado. Uno de los elementos más relevantes es la incorporación de tecnología avanzada en materia de inteligencia.

Flores Sonduk enfatizó que el sitio albergará un módulo del Centro Estatal de Inteligencia, equipado con sistemas de monitoreo capaces de identi􀂿car vehículos, personas y posibles riesgos en tiempo real. En este sentido, se implementarán arcos tecnológicos vinculados al Registro Público Vehicular (Repuve), lo que permitirá generar alertas ante la detección de unidades sospechosas o la posible portación de armas.

Indicó que el complejo está construido sobre una super􀂿cie superior a una hectárea, también incluye instalaciones complementarias como canchas deportivas, estacionamiento, un área para honores a la bandera y la proyección de un helipuerto en una segunda etapa.

Finalmente, señaló que contará con un módulo de atención ciudadana con sanitarios gratuitos, lo que busca convertir el espacio en un punto de atención integral tanto para elementos de seguridad como para la población en tránsito.