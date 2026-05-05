PVEM no va por una Porción Electoral, Sino que va por Todo: Carlos Puente

No se Conformarán con SLP, Asegura

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Alberto Puente Salas, diputado federal por el Partido Verde en Zacatecas, puntualizó que “la alianza con Morena y el PT se mantiene” más allá de las pasadas disputas en torno de los con􀃀ictos por plurinominales; “quiero establecer que nuestro instituto político no va por una porción electoral, sino que va por todo”, dijo.

Puente Salas manifestó lo anterior, al añadir que en 2027 se disputan 17 gubernaturas a nivel nacional y 300 distritos para diputaciones federales, en todas las cuales participaría su instituto político.

“Porque nosotros tenemos candidatos y candidatas para proponer en todos los municipios de todos los estados, distritos locales estatales y federales a ciento por ciento, lo mismo que –dijo– sin duda ocurre con nuestros aliados de Morena y el Trabajo”.

Sin embargo, advirtió que, antes de ello habrán de sentarse en una mesa de diálogo, a la par de Morena y PT para construir la ingeniería electoral, “pero sobre todo, dentro de la cual delinearemos, para dichas coaliciones, las condiciones locales y en donde nos pongamos de acuerdo habrá coalición para definir la estructura de la contienda”.

No definió qué se haría en todas aquellas locaciones donde no logren ponerse de acuerdo, pero precisó que “ellos irían por todo”. El legislador federal añadió que “de pronto pareciera que el Verde va por dos, por tres o por cuatro estados, pero no.

Que les quede claro: va por todo; es por eso que me gustaría saber quién o quiénes afirman en redes sociales que vamos solamente por San Luis Potosí cuando en realidad la pretensión es abrirnos a ganarlo todo”.

Por eso dijo que, cuando se unan en coalición, sin duda que “analizaremos qué es lo que más nos conviene aquí y qué es lo que más nos conviene allá”. Dicha coalición es el medio para “ponernos de acuerdo y coincidir en el proyecto que tenemos sobre una entidad federativa, municipio o estado para el Congreso o bien en lo federal”.

Carlos Puente dijo que hace poco realizaron una reunión con la nueva presidenta nacional de Morena, Citlalli Hernández, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya y, por parte del Verde, Karen Castrejón con el fin de comenzar a definir los trabajos político-electorales en la materia, como una manera de adelantar ese tipo de hechos.

“Quiero insistir sobre las voces que insisten en que si nuestro partido le abriría la puerta a tal o a cual candidato o candidata, pero hay que decir que nuestro instituto político, tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos, pero, en la misma medida, subrayo sobre todo el interés en posicionar las cartas personales de compañeras y compañeros a todos los espacios de representación que se van a jugar por parte del Verde en todos esos espacios”.