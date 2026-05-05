Se Deslinda Monreal del Caso de los Seis Zacatecanos Levantados y Ejecutados

Ve “Problemas Delicados en Aguascalientes” y Alaba a la Policía de Zacatecas

Por Alain Luévano Díaz y Miguel Alvarado Valle

Pese a que la propia Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas reconoció que al menos seis de las siete personas que fueron encontradas ejecutadas en Mesillas, Tepezalá, fueron levantadas en territorio zacatecano, el gobernador David Monreal Ávila se limitó a lamentar la masacre, presumir que en su administración han venido a la baja el número de homicidios dolosos y afirmar que en Aguascalientes “han tenido problemas delicados porque todos fueron en torno a la feria”.

Incluso, el mandatario dijo que Aguascalientes los homicidios dolosos se han disparado el “600 o 700 por ciento” y se atrevió a sugerir que su gobierno podría ayudar al gobierno vecino.

Durante su conferencia semanal La Informativa, ante la pregunta sobre la masacre, el mandatario primero refirió que en la última reunión de gobernadores de la región “planteé la necesidad de fortalecer el tema de inteligencia, de judicialización y de operación en materia de seguridad para la contención y el orden de las zonas limítrofes. Las zonas limítrofes en el país las han utilizado entre un manto de impunidad y una zona de confort para eludir la justicia. Lo pueden ver. A veces no se profundiza en materia de seguridad, pero lo pueden ver en la mayoría de los estados de Guanajuato con Colima [sic], con Jalisco, Jalisco, con Colima, con Michoacán, con Nayarit, nosotros con San Luis, con Jalisco, con Aguascalientes. Y así todos los estados de la República, porque hay una especie de zigzagueo para eludir la autoridad”.

Ante ello, Monreal Ávila planteó la realización de operativos en los que participen la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, los cuales pueden perseguir a la delincuencia de un estado a otro.

Luego, sonriendo en varios momentos, dijo que en Aguascalientes la delincuencia se ha desbordado: “Porque la verdad es que en estados de los estados vecinos, a pesar de que se ha avanzado mucho en lo nacional, en Aguascalientes, sí se les ha complicado mucho. Les diría que hasta ha incrementado el 600 o 700% [sic]. Porque en el pasado pues sí era. Ojalá. Y no porque luego… en la mala experiencia aquí lo vivimos, pues se instalan en o buscan zonas de confort. Acá no, estamos intentando que nuestra policía se mantenga firme, honesta, comprometida, como lo ha estado haciendo y que todos cuidemos. Ayuda mucho la ciudadanía.

“Lamentamos porque lo hemos dicho también el crimen no tiene límites, no es un asunto de territorios. También ustedes me han escuchado a través de nosotros, vivimos esa parte y nos lastimaba mucho. Que no, que Zacatecas, no, que Zacatecas no, nosotros les demostramos que no tiene límites territoriales y que lo que se necesita es la colaboración y la cooperación para que todos vayamos a no sólo la contención sino a la pacificación”.

Luego de presumir las cifras oficiales de la baja de homicidios dolosos en Zacatecas, David Monreal dijo que los asesinatos son problema de Aguascalientes:

“Si brincan estos incidentes, eh, que se tienen que atender, pero no pudiera yo aventurarme si es porque los levantaron allá, que se los llevaron. Han tenido problemas delicados porque todos fueron en torno a la feria, pero bueno, esa es información. Yo lo que deseo es… y no sólo eso, hemos ofrecido apoyar. Ustedes pueden ver, nosotros tenemos toda nuestra policía, quienes han tenido la oportunidad de ir a la feria o ir a Aguascalientes, pueden ver cómo tenemos vigiladas esas carreteras, o sea, permanente para las dos cosas, para que no se metan o para que no haya cosas raras y para ayudar a los ciudadanos zacatecanos que van tengan la confianza y la tranquilidad de que pueden transitar seguros. Ustedes recordarán hace años no tantos la incidencia de robos, de asaltos, ahí entre Cuauhtémoc y el otro, bajaban las familias, le robaban los vehículos, eh, los secuestraban, los llevaban. No, ya, bendito Dios, tenemos mucho tiempo que y yo espero y deseo. ¿Para eso trabajamos todos los días hacia el futuro, ¿eh? Mantener la estrategia de pacificación.

Arremete Contra Administraciones Anteriores

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, lanzó señalamientos sobre presuntos malos manejos financieros en administraciones pasadas, al afirmar que existieron esquemas de simulación, facturación irregular y prácticas que calificó como “saqueo”.

sostuvo que muchas de estas acciones fueron estructuradas de tal manera que, aunque estaban documentadas, resultan difíciles de sancionar en el ámbito legal.

El mandatario explicó que se detectaron mecanismos como el uso de factureros y la simulación de negocios, los cuales permitían justificar operaciones financieras.

Indicó que estos esquemas fueron elaborados con asesoría especializada, lo que complica acreditar responsabilidades, ya que cumplen formalmente con requisitos administrativos.

Uno de los señalamientos más relevantes fue el relacionado con el gasto en promoción gubernamental durante la administración de Miguel Alonso, el cual aseguró, alcanzó cifras cercanas a los tres mil millones de pesos.

Estos recursos, dijo, se destinaron a contratos de imagen, difusión y posicionamiento mediático, “Hubo inmoralidad”, expresó.

Asimismo, mencionó irregularidades en el manejo de recursos en eventos públicos, como ferias de la pasada administración, donde se asignaban montos importantes bajo esquemas que, según dijo, servían para justificar gastos sin claridad.

También señaló la venta de bienes públicos a particulares, lo que obligó a su administración a intervenir para recuperar algunos espacios, destacando que ciertos casos, las operaciones estaban respaldadas incluso con documentación formal.

David Monreal reconoció que, aunque existen observaciones e investigaciones sobre estas prácticas, no siempre es posible proceder legalmente, debido a la forma en que fueron estructuradas.

Señaló que muchas de ellas se realizaron dentro de marcos legales o con documentación que dificulta acreditar delitos, lo que representa un reto para las autoridades.

Finalmente, indicó que su gobierno ha optado por enfocarse en ordenar las finanzas públicas y evitar que estas prácticas se repitan, subrayando la importancia del escrutinio social y la participación ciudadana para prevenir abusos en el manejo de recursos públicos.